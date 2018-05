Hoop op Hollandse hop via moleculaire veredeling

"We hebben het aan onszelf te danken dat de ­vaderlandse hopteelt zo goed als verdwenen is," stelt Carel Krol van Hollands Hophuis. "Er is vroeger veel gerommeld met de oogst. De hopbellen werden voor snel gewin vermengd met bladeren en stengels."



Maar de hopteelt is ook arbeidsintensief, de hoge hopranken zijn windgevoelig en het schimmelgevaar in de hopbellen is groot. "Hop is een delicaat product. Het is vaak te droog of te nat.