Hoogste woontoren van Amsterdam (131 meter) komt in de Bijlmer

Beeld ZZDP Architecten

In de woontoren komen 312 huurappartementen: 40% vrije sector, 40% middenhuur en 40% sociale huurwoningen. De vrije sectorwoningen krijgen een grootte tussen de 62 en 118 m². Ook de meeste middenhuurappartementen zijn meer dan 60 m² groot. De sociale huurwoningen zijn tweekamerappartementen. Verder krijgt het gebouw een ondergrondse parkeergarage.

Het is de eerste woontoren in het gebied bij de Johan Cruijff Arena, maar niet de laatste. Vastgoedbeheerder Provast heeft al plannen om na de Dreef Residential Tower nog eens twee woontorens in dezelfde buurt te ontwikkelen.

Hoogtepunten

Intussen wordt ook de grootste woontoren van heel Nederland gebouwd. De Zalmhaventoren in het centrum van Rotterdam is bijna af, en heeft een hoogte van 215 meter en 60 verdiepingen. Daarmee zal de Maastoren – een kantoortoren van 165 meter hoog in Rotterdam – niet langer de hoogste wolkenkrabber van Nederland zijn.

De Rembrandttoren is de hoogste kantoortoren van Amsterdam (150 meter). Het allerhoogste punt in Nederland wordt bereikt door de zendmast Gerbrandytoren in IJsselstein (372 meter hoog).

Deze Nederlandse hoogtepunten verbleken bij ’s werelds meest imposante wolkenkrabbers. Het allerhoogste gebouw ter wereld is te vinden Dubai: de Burj Khalifa is een overrompelende 828 meter hoog.