Hoogleraren UvA ontvangen bedreiging na brief over Peterson

Dat meldt een groep die zich de Bezorgde Amsterdammers noemt, een groep mensen die zich mengt in maatschappelijke discussies.



Toen de komst van de Canadees bij discussieplatform Room for Discussion van de UvA werd aangekondigd, schreven in totaal tachtig studenten en docenten gezamenlijk een brief waarin werd gevraagd tijdens het gesprek ook een tegenwicht te bieden in de vorm van een spreker met andere ideeën. Peterson heeft veel fans binnen (extreem)rechtse groeperingen.



Peterson reageerde daar persoonlijk op via een blog op zijn website. Hij geeft flink wat kritiek op de brief en de schrijvers. Aan het einde van de blog noemt hij ze 'lafaards'. Toch wilde hij wel naar Amsterdam komen om een lezing te geven, die woensdagmiddag plaatsvond.



Bedreigingen

Naar aanleiding van de reactie van Peterson heeft opnieuw een aantal hoogleraren een brief geschreven. UvA-hoofddocent Sarah Bracke is een van de ondertekenaars: "Deze brief is door acht mensen onderschreven. Dit keer ging het over het probleem erachter, dehumanisering en vrijheid van meningsuiting."



Na die tweede brief, gepubliceerd op Folia, ontvingen alle UvA-hoogleraren die de brief ondertekenden 'een doodsbedreiging', aldus Bracke. Een van hen zette een bedreiging op Twitter.



Hoe veel mensen los van elkaar nu bedreigd zijn, is nog niet duidelijk.



'Hatespeech is normaal geworden'

Bracke: "Ik vind de bedreiging persoonlijk niet zo heftig. Ik vind het wel ernstig waar het voor staat. We vinden dit soort 'hatespeech' tegenwoordig normaal. Peterson heeft bovendien een heel trollenleger achter zich, dat online de hele dag van dit soort reacties geeft. Die man staat echt niet voor vrijheid van meningsuiting. Daar moeten we het over hebben."