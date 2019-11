‘Hooggeplaatste brandweerlieden betrokken bij foto’s reanimatie Maynard’

Onderzoek naar de gecrashte auto van Kelvin Maynard. Beeld INTER VISUAL STUDIO via REUTERS

Dat meldt AT5 op basis van bronnen binnen de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Vorige week donderdag maakte Ferd Grapperhaus al bekend dat brandweerlieden betrokken zijn geweest bij het maken van foto’s terwijl Maynard werd gereanimeerd.

Op 18 september werd Maynard doodgeschoten in een auto. Snel na de liquidatie werden foto’s verspreid waarop te zien was hoe de oud-profvoetballer wordt gereanimeerd. Pers was niet aanwezig bij het plaats delict, waardoor het vermoeden rees dat het hulpverleners waren die de foto’s hadden gemaakt.

AT5 zegt dat het gaat om om een een officier van dienst en een clustermanager die betrokken zijn bij het maken en/of verspreiden van de foto’s van de reanimatie.

Verspreiden in appgroep

Een prominent lid van de ondernemingsraad zou de foto’s hebben gemaakt. ‘Het lid van de ondernemingsraad heeft bekend de foto’s te hebben gemaakt. Hij heeft verklaard ze daarna verspreid te hebben in een appgroep van de kazerne; daar zitten tientallen brandweerlieden in,’ vertelt een bron tegen AT5.

Het lid van de ondernemingsraad zou hebben gezegd dat hij de foto’s had gemaakt om ‘ervan te kunnen leren.’ Personeel zou dan kunnen zien hoe er gereanimeerd wordt. Volgens bronnen heeft plaatsvervangend commandant Marleen van de Kerkhof gezegd ‘dat dit excuus niet gebruikt’ kan worden.

Rapport

Een extern bureau heeft in opdracht van de veiligheidsregio onderzoek gedaan. De woordvoerder van de brandweer zegt dat het onderzoeksrapport dinsdag openbaar worden gemaak. “Morgen komt het hele verhaal naar buiten.” De woordvoerder bevestigt noch ontkent of hooggeplaatsten brandweerlieden betrokken zijn bij het maken en verspreiden van de foto’s.