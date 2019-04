Hoogbejaarde vrouw bestolen na babbeltruc

Het slachtoffer liet op vrijdagochtend 21 september met tegenzin de onbekende man binnen en dacht hem te helpen bij zijn zogenaamde inspectie door verschillende kranen te openen en weer te sluiten.



De man zei op een gegeven moment iets uit zijn auto te gaan pakken, maar bleek met de noorderzon te zijn vertrokken. Met onder meer vijf horloges, contant geld en twee bankpassen, zo bleek later.



Met die passen is later die dag geld opgenomen bij verschillende geldautomaten, op het Surinameplein en aan de Middenweg. Op de beelden, die Opsporing Verzocht dinsdagavond toonde, is twee keer dezelfde man te zien.



De pinnende man is waarschijnlijk niet dezelfde man die door middel van een babbeltruc de woning van het hoogbejaarde slachtoffer wist binnen te komen. Hij wordt geschat tussen de 30 en 40 jaar oud, heeft donker haar en is circa 1.70 meter lang. Ook droeg hij een stoffen tas bij zich en had hij in elk geval de bewuste ochtend gezichtsbeharing.