Hoogbejaarde veroordeeld voor bedreigen Van der Laan

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden schreef in haar vonnis dat de man al twintig jaar tekeergaat, vooral tegen de gemeente Amsterdam. Die zou hem namelijk 600 miljoen euro of gulden (dat is onduidelijk) hebben afgenomen.



In de uitspraak is te lezen dat 'de verdachte zich door alles en iedereen voelt bedrogen. Hij krijgt geen genoegdoening en vindt geen steun in zijn strijd. Ondanks zijn hoge leeftijd is hij niet bereid of in staat om de strijd te staken.'



Slagersmes

Niet alleen de burgemeester, ook de Orde van Advocaten moet het ontgelden. De man stuurt brieven waarin hij schrijft het eigen recht in hand te nemen:



'In mijn keuken heb ik een groot slagersmes. Daarmee ga ik de dekens van Orde van Advocaten overhoop steken, en/of de burgemeester. Die is net zo schuldig als de dekens en verdient ook een mes tussen de ribben.'



Angst en overlast

Volgens het gerechtshof hebben de bedreigingen angst en overlast veroorzaakt. Het gaat om mensen die een publieke taak uitoefenen en daarom bijzondere bescherming verdienen om hun taken ongestoord en zonder oneigenlijke invloeden te kunnen uitoefenen.



Het hof vindt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de man terecht, omdat hij meerdere malen is verzocht te stoppen met zijn acties, maar gewoon doorgaat.