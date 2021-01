Hoogbejaarde bewoners Vondelstede moeten tijdelijk verhuizen: ‘Ze voelen zich onder druk gezet’

Het is opnieuw hommeles in Vondelstede, het woon- en zorgcomplex van Amsta in de chique Anna van den Vondelstraat. Dit keer staan de bewoners en het bestuur van Amsta lijnrecht tegenover elkaar over de verbouwingsplannen van de zorginstelling.

Het zijn niet alleen verbouwingsplannen die zorgen voor spanning in woon- en zorgcomplex Vondelstede. De cliëntenraad is ook al jaren kritisch op de zorg. De raad verwijt het Amsta­bestuur een gebrek aan goede aansturing van de zorgmedewerkers en nu komt daar een verbouwing bij. Het riante pand aan de rand van het Vondelpark is er slecht aan toe. Amsta wil het vanaf juni grondig gaan verbouwen. Dat betekent dat de 55 bewoners, vaak hoogbejaard, in april en mei (tijdelijk) moeten verhuizen naar andere instellingen. De cliëntenraad hoopt via de Ondernemingskamer de verhuizing en verbouwing uit te stellen. Tot de uitspraak staan de plannen ‘in de pauzestand’, zegt Amsta.

De cliëntenraad vindt de timing volstrekt ongelukkig. Voorzitter van de cliëntenraad Anja Marbus wijst erop dat Vondelstede een zware tijd achter de rug heeft. “Eerst was er de ingrijpende periode van de lockdown, waarbij de bewoners geen bezoek mochten ontvangen en in september volgde een grote uitbraak, waarbij negen bewoners en veertien medewerkers besmet raakten. Drie bewoners zijn aan de gevolgen van het virus overleden. Bewoners, mantelzorgers én medewerkers hebben behoefte aan rust. Laat de mensen even bijkomen.”

Marbus vindt ook dat het pand aan een renovatie toe is, maar de cliëntenraad meent dat Amsta best een jaar kan wachten. “Er wonen heel oude mensen. Voor hen is het nu heel onrustig. Ze krijgen woonwensgesprekken met mensen die ze helemaal niet kennen. Veel bewoners voelen zich onder druk gezet om in te gaan op het aanbod om te verhuizen naar een andere locatie.”

Bezichtiging tijdens corona

De cliëntenraad heeft een spoedmelding gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over een bezichtiging bij locatie Van ’t Hofflaan. “Een locatie waar op dat moment Covid-19-besmettingen waren. Volstrekt onverantwoord.” Amsta laat weten dat ze dat alleen doen als het ‘op een veilige manier kan’.

Ook wil de cliëntenraad dat Amsta teruggaat naar de tekentafel. Zo verdwijnt volgens de cliëntenraad met de grote gemeenschappelijke ruimtes ook het karakter van het huis, met zijn leesclubs, lezingen en klassieke concerten. “Het huis trok altijd veel hoogopgeleide, vaak artistieke bewoners,” zegt Marbus.

Nadat het overleg met de cliëntenraad op dit soort punten was vastgelopen, heeft de raad van bestuur van Amsta een uitspraak gevraagd van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV), een bemiddelaar bij conflicten tussen cliëntenraden en zorgaanbieders. Die oordeelde in oktober dat Amsta door mag gaan met de bouwplannen. De cliëntenraad gaat in hoger beroep bij de Ondernemingskamer.

‘Nog niet definitief’

In de nieuwsbrief van december schrijft Amsta dat alle bewoners in april of mei moeten verhuizen, maar volgens een woordvoerder is er ‘nog geen definitieve planning’. “We gaan alleen verbouwen en verhuizen als dat veilig en verantwoord kan.” Ondertussen worden wel voorbereidingen getroffen, zoals de gesprekken over de woonwensen met de bewoners. “Het liefst zouden we het de bewoners besparen, maar tegelijk is de verbouwing noodzakelijk om goede, veilige zorg te kunnen blijven geven.”