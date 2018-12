Hoofdpijn om sloop NDSM-onderzeeër: wie betaalt de 3 ton?

In een ultieme poging om de Foxtrot weg te krijgen uit Amsterdam, heeft stadsdeel Noord marktpartijen gevraagd een plan in te dienen voor de berging en sloop van de voormalige Russische onderzeeër, die sinds 2002 in het nautisch kwartier bij de NDSM-werf ligt weg te roesten.



De gemeente doet al enkele jaren pogingen om de Foxtrot te laten verwijderen. Tot nog toe zonder resultaat, omdat de eigenaar alle medewerking weigert. De situatie is nu niet langer verantwoord, stelt het stadsdeel: de onderzeeër verkeert in zeer slechte conditie en vormt een gevaar op het water, bijvoorbeeld voor het passerende IJveer.



Daarom houdt de gemeente in januari een bijeenkomst ter plaatse om met bedrijven uit de wereld van scheepsberging en -sloop te praten over de mogelijkheden om de Foxtrot weg te krijgen. Baanbrekende ideeën zijn welkom, aldus het stadsdeel, dat hoopt in het voorjaar met een aanbesteding te kunnen komen.



Schroot met asbest

De patstelling rond de Foxtrot is ontstaan nadat de Turkse eigenaar in 2009 liet weten de onderzeeër naar zijn eigen land te willen laten slepen om het vaartuig daar te laten slopen. Zo'n transport van een milieuprobleem is toegestaan, op voorwaarde dat de sloop gebeurt volgens de strenge Europese richtlijnen.