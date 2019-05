Hoofdofficier Nicole Zandee legt taken neer vanwege ziekte

Nicole Zandee. Beeld Niels Blekemolen

De hoofdofficier van parket Oost-Nederland, John Lucas, neemt per direct haar taken over. In zijn afwezigheid neemt plaatsvervangend hoofdofficier Marthyne Kunst voor hem waar in Oost-Nederland.

Zandee is sinds 1 april 2018 hoofdofficier van justitie in Amsterdam. Ze is de opvolger van Theo Hofstee, die is doorgeschoven naar de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie. Zandee was eerder hoofdofficier in Roermond en Oost-Brabant.

