Hoofdkantoor Ymere kort bezet door activisten Extinction Rebellion

Extinction Rebellion demonstreert bij het hoofdkantoor van Ymere met plakkaten in de vorm van de vochtvlekken op de muren van huurwoningen. Beeld Bart van Zoelen

Het is de activisten een doorn in het oog dat Ymere tot begin jaren dertig nodig heeft om alle huurhuizen met slechte energielabels op te knappen. De corporatie gaf eind vorig jaar toe dat de afspraak om voor 2029 alle huurwoningen met energielabel E, F of G te verduurzamen niet wordt gehaald.

Verder drongen de bezetters erop aan dat Ymere transparant is over de verduurzamingsplannen en willen ze dat gebrekkige isolatie een rol gaat spelen bij de hoogte van de huur. “Geef de bewoners huurverlaging zolang hun woningen niet geïsoleerd zijn,” zegt Marc-Siebren Kwadijk.

Omdat Ymeredirecteur Erik Gerritsen beloofde binnenkort in een gesprek met Extinction Rebellion en wethouder Zita Pels (Duurzaamheid) openheid te geven over de plannen om de huurwoningen onder handen te nemen, beëindigden de activisten de bezetting na een uurtje. De activisten waren blij verrast omdat de gemeenteraad eerder vergeefs aandrong op meer transparantie.

Het is al de derde keer in precies een jaar dat de klimaatactivisten Ymere op de korrel nemen. Toen kwam het tot een protestactie bij kantoren van de woningcorporatie.

Grootste corporatie

Hoewel eerder bleek dat het in de woningen van particuliere verhuurders vaak slechter gesteld is met de isolatie hebben de bezetters toch Ymere als mikpunt gekozen. Ymere is de grootste corporatie van Amsterdam met de meeste woningen, redeneren ze. Verder speelt een rol dat het bij de eerdere acties ook lukte om Ymerehuurders te laten aanhaken, vooral uit Noord. Daar wordt al langer geprotesteerd, onder meer tegen de plannen om de Van der Pekbuurt aan te sluiten op stadsverwarming.

Extinction Rebellion, dat toch vooral bekend is door bezettingen van drukke verkeersknooppunten zoals eerder in Amsterdam en onlangs nog op de A12 in Den Haag, wil met het protest een brug slaan naar huurders die in de problemen komen door hoge energierekeningen. Hun zorgen over de opwarming van de aarde komen daar samen met de belangen van de gewone man, leggen de bezetters uit.

Het was de bedoeling dat de actie strikt geweldloos zou verlopen, zoals Extinction Rebellion steeds belooft. Kwadijk betreurt het daarom dat de deurklink is gesneuveld. Bij de aankomst van de politie werd door Ymere opgemerkt dat een receptionist is weggeduwd. Kwadijk reageert schuldbewust. “Dit is niet wat we willen.” De bezetters willen de receptionist daarom een excuusgesprek aanbieden.

Ymere zegt nog achtduizend woningen met slechte energielabels te moeten verduurzamen en belooft 1600 woningen extra per jaar onder handen te nemen. Juist de laatste woningen zijn ingewikkeld, legt een woordvoerder uit, omdat het oudere woningen zijn, in beschermd stadsgezicht of kleine complexen waar geen warmtepomp mogelijk is. Verder loopt Ymere ertegenaan dat er weinig vakmensen voorhanden zijn.