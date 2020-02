Hoofdimam Blauwe Moskee wil moskee bouwen in elke grote Nederlandse stad

Yassin Elforkani, de hoofdimam van de Blauwe Moskee, zegt de komende tien jaar in bijna elke grote stad in Nederland een nieuwe moskee te gaan neerzetten, met geld uit vooral Koeweit.

Er zijn ook al vergevorderde plannen voor een nieuw islamitisch centrum in een grote stad, zei Elforkani donderdag in het radioprogramma Dit is de Dag.

“De komende tien jaar willen we in bijna elke grote Nederlandse stad zo’n prachtige mooie moskee als de Blauwe Moskee neerzetten, met geld uit het buitenland. Omdat we vinden dat dat een van de mooie concepten is die ervoor kunnen zorgen dat de Nederlandse moslims in Nederland gewoon hun Nederlandse Islam kunnen beleven.”

Het geld komt uit verschillende landen, aldus Elforkani. “Maar we zullen vaak focussen op Koeweit, want in dat land hebben we nauwe contacten.”

3 miljoen euro

Juist donderdag werd de voorzitter van de Blauwe Moskee, Jacob van der Blom, verhoord in de flitsenquête naar ongewenste buitenlandse beïnvloeding van islamitische instellingen. Mede met Elforkani haalde Van der Blom eerder meer dan 3 miljoen euro aan donaties op in Qatar en Koeweit. Dat geld is gebruikt voor de bouw van de Blauwe Moskee in Amsterdam en moskee De Middenweg in Rotterdam.

Verschillende deskundigen en betrokkenen hebben in de eerste verhoorweek gepleit voor inperking of zelf een geheel verbod op buitenlandse financiering, omdat die gepaard zou gaan met het verwerven van invloed.

Van der Blom werd ruim anderhalf uur kritisch bevraagd over zijn buitenlandse contacten en het ruimte bieden aan soms controversiële sprekers in De Middenweg en de Blauwe Moskee. Volgens hem is van ongewenste beïnvloeding geen sprake. Elforkani was bij het verhoor aanwezig om hem zo nodig te ondersteunen, maar kwam niet aan het woord.

Afgelopen zaterdag zei hij in Het Parool dat hij en Van der Blom nauw met elkaar optrekken. Van der Blom ontkende in datzelfde artikel dat het duo concrete plannen heeft voor nieuwe projecten. Wel bevestigde hij dat ze recentelijk kennis hadden gemaakt met de nieuwe ambassadeur van Koeweit. “Als we weer een project starten, moet je met hem praten.”

Elforkani zegt dat ze ‘nu besloten hebben het te communiceren’. “Ook omdat we afgelopen week reacties hebben gekregen, waardoor het concreter is geworden.”