Hoofdaanklager liquidatieproces Marengo vervangen na ‘noodkreet’ familie kroongetuige Nabil B.

In ‘een noodkreet’ schrijft een familielid van Nabil B., kroongetuige in liquidatiezaak Marengo, aan hoofdofficier van justitie in Midden-Nederland Rutger Jeuken dat de familie ‘niet veilig is en zich niet veilig voelt’ zolang hij verantwoordelijk is voor de beveiliging. Jeuken draagt zijn taken over.

De familie van kroongetuige Nabil B. vreest dat ‘onder de hoede en verantwoordelijkheid’ van Jeuken ‘wederom een onschuldig slachtoffer zal vallen’ – na broer Reduan, advocaat Derk Wiersum en vertrouwensman Peter R. de Vries: drie naasten van Nabil B. in liquidatieproces Marengo die in 2018, 2019 en 2021 zijn doodgeschoten.

‘Mijn familie is niet veilig en voelt zich niet veilig onder de regie van de huidige hoofdofficier van justitie in Midden-Nederland,’ schrijft het familielid maandag 6 maart in een brief aan de desbetreffende hoofdofficier, Rutger Jeuken.

Het familielid, dat anoniem wil blijven, maar van wie de identiteit bij Het Parool bekend is, zegt namens de familie van Nabil B. te spreken. ‘Wij voelen niet alleen angst voor de dreiging vanuit het csv (het veronderstelde ‘criminele samenwerkingsverband’ van Ridouan Taghi, red.), maar ook voor u als verantwoordelijke van het OM voor onze veiligheid.’

Het familielid stelt dat Jeuken verantwoordelijkheid draagt voor ‘alle misstanden, incidenten en falende beveiliging die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden rondom familieleden van Reduan en de kroongetuige in het Marengoproces’, en verzoekt hem ‘met klem’ de verantwoordelijkheid voor de beveiliging over te dragen ‘aan een collega of andere instantie’.

Vrijdagmiddag liet het OM in een schriftelijke reactie weten dat hoofdofficier Jeuken inderdaad zijn taken zal overdragen.

De problemen die de familie al jaren signaleert worden bevestigd door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), die op 1 maart concludeerde dat de overheid ernstig tekort is geschoten bij de beveiliging van Wiersum, De Vries en Reduan. De Onderzoeksraad adviseerde in haar rapport het gezag over het stelsel Bewaken en Beveiligen weg te halen bij het OM en voortaan landelijk te organiseren. Het OM zegt hier ‘volledig’ achter te staan, ‘zodat het stelsel een duidelijker structuur krijgt.’

Het stelsel Bewaken en Beveiligen kan echter niet van de ene op de andere dag uit handen worden gegeven, stelt het OM. ‘Wel zal op korte termijn een transitieprogramma worden opgestart. Hierbij zal het gezag over de veiligheidsmaatregelen voor de familie van Nabil B. op korte termijn worden overgedragen en belegd binnen het transitieprogramma, bij een nieuwe hoofdofficier van justitie.’ Welke hoofdofficier verantwoordelijk wordt, is nog niet bekend.

Bloedbad

In de brief aan hoofdofficier Jeuken somt het familielid een reeks dieptepunten in de beveiliging rondom de Marengozaak op: doordat het Openbaar Ministerie naar De Telegraaf lekte dat (Peter R. de Vries’ zoon) Royce de Vries enkele familieleden bijstond, ‘had een bloedbad kunnen ontstaan bij het kantoor van Peter R.’.

‘Niet alleen familieleden en advocaten hadden slachtoffer kunnen zijn, maar ook personeel van de Bewakingseenheid (van de politie, red.). Het was het zoveelste lek onder uw verantwoordelijkheid. Het zoveelste moment dat Midden-Nederland en het OM de familie wilden saboteren in haar belangen. U en anderen vonden het bijzonder ongemakkelijk en zelfs bedreigend dat Peter R. de Vries onderzoek deed naar de feiten waarover u nu kunt lezen in het OVV-rapport’.

Dat het Openbaar Ministerie familieleden niet wilde laten beveiligen als zij op bezoek gingen bij vertrouwensman Peter R. De Vries, ‘terwijl bekend was dat die op een dodenlijst stond vanuit het csv’, of eerder bij Wiersum, was volgens de briefschrijver levensgevaarlijk. ‘De hele keten onder uw verantwoordelijkheid faalt en laat het na adequaat te beveiligen. U bewaakt en beveiligt de hele rechtstaat, maar familieleden mogen na 2 moorden als kanonnenvoer dienen bij zo’n bezoek.’ Opvallend gegeven: de veiligheidsadviseur van het OM die Peter R. de Vries op zijn kantoor bezocht, had wel beveiliging.

Vrees voor nieuw onheil

Mede doordat de communicatie tussen de familie en het OM al jaren verstoord is, wordt de beveiliging niet adequaat geregeld, aldus de briefschrijver. Dat een verdachte van betrokkenheid bij de moord op De Vries blijkt te hebben gegoogeld op ‘broer Nabil’, ‘moest de familie helaas uit de media vernemen’. En dat terwijl de familie geen persoonsbeveiliging heeft, en ‘reis- en vervoersbewegingen naar eigen inzicht en met behulp van openbare informatie moet afstemmen op de risico’s’.

Het familielid vervolgt: ‘Dit soort informatie achterhouden bij zo’n hoge dreiging, vind ik het zoveelste bewijs van een geheel falend systeem in de gehele keten. Ik verwijt u niet het enkele feit, ik verwijt het u dat onder uw verantwoordelijkheid na jaren functioneren nog steeds niet de basiselementen van een adequate set aan maatregelen worden geboden’.

Het familielid schrijft nieuw onheil te vrezen. ‘Het csv waarmee we te maken hebben, is zeer gewelddadig, heel scherp en zeer gehaaid. Elke fout in het systeem, of persoonlijke conflicten die het vertrouwen schaden, kunnen fataal zijn. Het scenario dat er onder uw verantwoordelijkheid om die reden een vierde dode valt, acht ik aannemelijk en realistisch’.

Aan het slot van de brief spreekt het familielid waardering uit voor de politie, en ‘de professionele reactie die de politie heeft gegeven op de kritische bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid’. ‘Niet alleen erkennen zij de systeemfouten en persoonlijke blunders, maar ze laten ook zien bereid te zijn naar binnen te kijken en lering te trekken uit de snoeiharde conclusies.’

