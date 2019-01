Hoofd landelijke recherche: 'Wie cocaïne snuift, helpt de misdaad'

Het aantal in beslag genomen kilo's cocaïne in België en Nederland steeg van 54.792 kilo in 2017 naar liefst 73.931 vorig jaar.



Hoe is dat te verklaren?

Wilbert Paulissen: "We focussen meer op wat via de havens van Rotterdam en Antwerpen binnenkomt en hebben internationaal flink geïnvesteerd in onze informatiepositie, maar de rest van de verklaring zit hem toch gewoon in de toename van aanbod en vraag. De beschikbaarheid van ­cocaïne is enorm.