Hoofd infectiebestrijding GGD Amsterdam: ‘Nog lange weg te gaan’

Hoe kijkt u naar de daling van dertig procent van vorige week?

“Na lang de ongewenste koploper te zijn geweest van het aantal nieuwe infecties in Nederland is een daling bemoedigend. Maar het is geen reden voor borstklopperij, want voordat Amsterdam van het veiligheidsniveau ‘zeer ernstig’ terug is naar ‘waakzaam’ moet het virus nog veel harder krimpen. We zitten nu op zo’n 395 nieuwe besmettingen per week per 100.000 inwoners. We moeten terug naar 35; dat vergt een daling van meer dan 90 procent. Dat duurt minimaal tot half december, verwacht ik. Ondanks de nog strengere maatregelen van 4 november.”

Wat is de verklaring van de daling?

“Voornamelijk de beperkende maatregelen van 13 oktober, waarbij onder meer het thuisbezoek tot 3 is beperkt, in bioscopen niet meer dan 30 mensen mogen zijn en de horeca werd gesloten. De horecadichtheid in Amsterdam is het hoogste van Nederland, dus daar is een relatief groot effect van te verwachten. We zien in Amsterdam nu de hardste daling in de groep onder 40 jaar; de groep die het meeste in de horeca komt.”

“In samenwerking met de stadsdelen doet Amsterdam ook meer dan veel andere gemeenten aan preventie, dat kan ook een rol in de daling hebben gespeeld.”

Hebben in Amsterdam niet al zoveel mensen Covid-19 gehad dat de virusgroei daarom daalt?

“Voor groepsimmuniteit moet 60-70 procent van de bevolking Covid-19 hebben gehad. Dat is niet het geval. Op hoeveel procent immuniteit Amsterdam nu uitkomt, weet ik niet. Bloedbank Sanquin vindt landelijk onder donoren ongeveer zes procent met antistoffen tegen het coronavirus. In grote steden als Amsterdam ligt dat in de leeftijdscategorie van 18-40 jaar hoger: zo’n 11%.”

Leidt de daling van het aantal besmettingen al tot de uitvoering van volledig bron- en contactonderzoek?

“Ja, we zijn nu vaker in staat om de nauwe contacten van besmette mensen te bellen dan een maand geleden. Hoe verder het aantal besmettingen daalt, hoe vaker we dat kunnen doen. Met volledig bron- en contactonderzoek beperk je – als mensen zich aan de corona-gedragsregels houden- op effectievere wijze het aantal besmettingen, dus dan snijdt het mes aan twee kanten.”

Hoe is het met het aantal afgenomen tests in Amsterdam?

“Die lopen ook stevig terug; vorige week met 20 procent. Omdat het percentage positieve tests van week 43 naar week 44 daalde van 21 naar 17 procent kun je wel concluderen dat de vastgestelde daling reëel is. Maar er is mogelijk ook sprake van testmoeheid; mensen die na 2 of 3 negatieve tests nu minder snel opnieuw naar de teststraat gaan. Ook maken waarschijnlijk meer mensen gebruik van commerciële sneltests.”

De positieve uitslagen van sneltests die door het RIVM als betrouwbaar zijn beoordeeld moeten bij de GGD worden gemeld. Om hoeveel meldingen gaat dat in Amsterdam?

“Om 100-150 meldingen per week. We weten niet of dat alle positieve gevallen zijn; misschien missen we een gedeelte. De wereld van sneltests is een wat vage bedrijfstak geworden. Veel bedrijven ontdekten de grote winstmarge op commerciële sneltests, maar wisten bijvoorbeeld niet van de regel dat positieve tests bij ons gemeld moeten worden.”

Hoe krijgt de GGD zicht op dat deel van de markt?

“De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd wijst commerciële bedrijven daarop. En deze maand komt de GGD zelf met sneltests. Daarmee nemen we de testbureaus wind uit de zeilen, verwacht ik, want bij ons zijn ze gratis. Als de uitslag ongeveer binnen een paar uur volgt, neemt hopelijk ook de testbereidheid weer toe.”

Wat is de testcapaciteit in Amsterdam?

“Wij hebben 5800 testplekken per dag, maar er worden er minder dan 3000 afgenomen. Daarom hebben we een deel van de testcapaciteit tijdelijk bevroren. Vanwege de overcapaciteit zijn de doorlooptijden nu wel heel kort: Amsterdammers kunnen na een telefoontje ’s ochtends nog dezelfde dag terecht.”

“De komende tijd wordt de testcapaciteit verder vergroot. Amsterdam krijgt vier zogenaamde (X)L-testlocaties, waar dagelijks per locatie tussen de 2.000 tot 5.000 tests kunnen worden afgenomen. Daarbij horen ook in toenemende mate sneltests. Daarmee kunnen we het coronavirus hopelijk snel omlaag krijgen en vervolgens ook laag houden.”