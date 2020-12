Hoofd crisisteam OLVG: ‘Hopelijk keert het tij, zodat we het volhouden’

Roos van Nieuwenhuizen, hoofd medisch crisisteam OLVG. Beeld Eva Plevier

De ziekenhuizen zien het aantal patiënten met de dag toenemen. Dinsdag liggen 2289 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis, 127 meer dan maandag. Zo gaat het al dagen.

Inmiddels is de nood zo hoog dat ziekenhuizen weer extra maatregelen moeten nemen om personeel vrij te spelen om de groeiende groep coronapatiënten op te kunnen vangen. Niet alleen worden alle geplande operaties die geen spoed hebben afgezegd, ook moeten de Nederlandse ziekenhuizen hun ic’s op schalen naar 1450 bedden én worden covidpatiënten weer naar Duitsland overgeplaatst.

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft dit dinsdag aan minister Tamara van Ark van Medische Zorg en Sport laten weten. Vlak voor de kerst wordt er het uiterste van het zorgpersoneel gevraagd, zegt Roos van Nieuwenhuizen, hoofd medisch crisisteam OLVG.

Geplande operaties worden nu uitgesteld. Kwamen jullie daar überhaupt aan toe?

“Sinds begin vorige week lopen de aantallen covidopnames in de Nederlandse ziekenhuizen weer fors op. Geleidelijk hebben we niet-urgente planbare operaties moeten opschorten. Spoedzorg, oncologie en semi-spoed – dat is zorg die schade oplevert als je ermee wacht – gaan wel door. Alle operaties die enigszins uit te stellen vallen, worden uitgesteld. Om een indruk te geven: we draaien nu drie à vier ok’s (operatiekamers, red.) op beide locaties. Normaal zijn dat er 8 tot 10.”

Lijkt het in die zin op de eerste golf? Toen werd acuut alle reguliere zorg stilgelegd of op afstand gedaan, met bijvoorbeeld beeldbellen.

“Ook dit keer hebben we weer de hulp van personeel van de operatiekamers en de uitslaapkamers nodig op de ic. Daarin lijkt het op de eerste golf, met daarbij de kanttekening dat we nu meer patiënten hebben liggen zonder Covid-19. En dat was toen minder. Een verklaring daarvoor is onder andere dat het openbare leven meer doorgaat dan bij de eerste golf. Het is drukker op straat. We zien meer verwondingen door ongelukken, maar we zien ook patiënten met hartinfarcten en gescheurde lichaamsslagaders. In de eerste golf durfden veel patiënten met bijvoorbeeld hartklachten niet naar het ziekenhuis te komen uit angst voor een besmetting, maar die mensen komen nu voor een groot deel wel. Dat is natuurlijk goed, want deze patiënten willen we zien. Maar alles bij elkaar zorgt het weer voor veel druk in de ziekenhuizen.”

Kunnen jullie geen patiënten overplaatsen naar ziekenhuizen die het minder druk hebben?

“We werken in de regio heel goed samen, maar het is ook in alle andere ziekenhuizen heel erg druk. Bijvoorbeeld het Noordwest ziekenhuis in Alkmaar, Zaans Medisch Centrum en Tergooi, ook die liggen vol. Het overplaatsen naar andere regio’s gaat moeizaam omdat de ziekenhuizen daar ook druk zijn. Je ziet dat de verdeling in het land ook nog niet helemaal evenredig is, ondanks dat het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding daar heel actief op stuurt.”

Ziekenhuizen moeten hun ic-capaciteit weer opschalen. Hoe ziet u dat?

“Dat wordt een uitdaging en daar hebben we zorgen over. Als je het omrekent dan komt het erop neer dat onze regio nu ruim 200 bedden moet leveren. Voor het OLVG zijn dat 30 ic-bedden voor patiënten mét en zonder covid. Nu hebben we ruim 20 bedden in gebruik, waarbij we al een beroep moeten doen op veel personeel van andere afdelingen. Dat betekent dus een enorme verdere uitbreiding. We hebben een ziekteverzuim van meer dan 10 procent. Er is dus nóg minder personeel dan er al was. En er was al een tekort. De medewerkers lopen op hun tandvlees, maar iedereen moet vol in de actiestand. We zullen het weer met elkaar moeten doen. In de eerste golf hadden we te maken met flexibel personeel, mensen die vervolgens maandenlang de schouders eronder hebben gezet. Nu vragen we mensen die een marathon hebben gelopen, om er nog een halve achteraan te lopen. Ik ben heel erg trots op de medewerkers, iedereen probeert zich toch weer op te laden. Ik hoop dat door de afgekondigde maatregelen het tij op tijd gekeerd wordt, zodat we het volhouden.”