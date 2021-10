Honkballers Pirates met werper Martis landskampioen: ‘Geef mij die bal maar’

Werper van Amsterdam Pirates Shairon Martis, hier in 2017. Beeld AFP

Pirates en Neptunus speelden een beslissingswedstrijd in de Holland Series, omdat Pirates door een 11-5 overwinning op zaterdag de stand in de best-of-seven-serie op 3-3 had gebracht.

Een belangrijke rol in de beslissingswedstrijd was er voor Amsterdam-Pirateswerper Shairon Martis. Hij zat de afgelopen dagen vanwege privéomstandigheden op Curaçao en keerde pas kort voor de zevende wedstrijd tegen Neptunus Rotterdam terug in Nederland. De 34-jarige voormalig profspeler Martis was desondanks de startende werper bij Pirates.

“Ik wilde spelen en heb op Curaçao een beetje doorgetraind,” aldus Martis. “Ik heb de hele vlucht terug geslapen. Ik voelde dat ik er klaar voor was. Ik zei tegen de jongens: geef mij die bal vandaag maar.” Van een jetlag was inderdaad niets te merken bij Martis. Hij bleef de volledige wedstrijd op de heuvel staan. Hij hield de slagploeg van Neptunus uitstekend in bedwang.

Aanvallend was Kalian Sams de gevierde man bij Pirates. Met twee man op de honken sloeg Sams bij een 1-0 voorsprong in de vijfde inning met een prachtige homerun drie punten binnen. De vier Amsterdamse punten bleken uiteindelijk genoeg voor een 4-2 overwinning op Neptunus en Martis eindigde de wedstrijd in stijl. Hij maakte met drie slag voor Shaldimar Daantji de beslissende derde nul en bezorgde Pirates daarmee de zesde landstitel in de clubgeschiedenis.

Pirates-coach Michael Duursma was natuurlijk blij met de landstitel en het spel van zijn werper. “Martis heeft zoveel ervaring en is het vele reizen wel gewend uit zijn tijd als prof in Amerika. Hij is echt goud waard,” zei Duursma. “We hebben dit seizoen veel meegemaakt en hobbels in de weg gehad. Dat heeft ons niet tegengewerkt. Uiteindelijk staan we er als team en zijn we kampioen.”

Door het winnen van de landstitel heeft Pirates zich ook geplaatst voor de European Champions Cup, de Champions League van het honkbal.