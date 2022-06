Honkballer Charles Urbanus krijgt Frans Banninck Cocqpenning

Nederland Amsterdam 20181024: Charles Urbanus op de Klapstoel (foto Harmen de Jong). Beeld Harmen De Jong

Urbanus zette zich na zijn internationale loopbaan als tophonkballer in voor de sportieve en persoonlijke ontwikkeling van honderden talenten in vele takken van sport, was nauw betrokken bij het ontstaan van de Cruyff Academy en bij de ontwikkeling van de Hogeschool van Amsterdam tot ‘Topsport Academy van Amsterdam’.

Daarnaast onderhandelde hij met nationale en internationale sportbonden en koepelorganisaties over het organiseren van belangrijke topsportevenementen naar Amsterdam. Zo was hij in 1998 mede-initiatiefnemer van Topsport Amsterdam, in 2009 zorgde hij met zijn team voor de accreditatie als Centrum voor Topsport en Onderwijs, het huidige Team NL Centrum.

Met 275 atleten en 18 nationale trainingsprogramma’s is dit inmiddels na Papendal het grootste nationale trainingscentrum van Nederland. Ook stond Urbanus in 2017 aan de basis van het Amsterdam Institute of Sport Science.