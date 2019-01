Honkbalclub TIW Survivors kan toch niet verkassen

"Op 4 december moesten we weg en op 2 januari mogen we weer blijven"

Ondanks deze druk liet Amsterdam weten geen overhaaste beslissing te willen nemen. Het wilde de uitkomst van het onderzoek van de KNBSB naar de capaciteit op Middenmeer afwachten. Ook heerste er twijfel of er wel genoeg tijd was om de samensmelting van TIW Survivors met OVVO goed te laten verlopen.



Toch liet Diemen op 4 december per e-mail aan TIW Survivors weten dat in grote hoofdlijnen overeenstemming was bereikt met Amsterdam en dat de verhuizing zou doorgaan. Twee dagen later volgde al de uitkomst van het onderzoek van de KNBSB, die niet positief was over de plannen.



Persbericht

Gesterkt door de resultaten van het onderzoek ging TIW Survivors weer het gesprek aan met Diemen, maar de gemeente bleef stellig. Er volgde op 20 december zelfs een persbericht waarin alle plannen bekend werden gemaakt. Nog geen twee weken later stelde Diemen de verhuizing toch uit.



"Diemen heeft inmiddels kennisgenomen van het onderzoek van de KNBSB waaruit blijkt dat er onvoldoende ruimte is op Middenmeer," laat Diemen via een woordvoerder weten. "Diemen wil natuurlijk wel dat de verhuizing van TIW Survivors soepel verloopt. Daarom willen wij aanbieden dat de club komend seizoen nog in Diemen blijft spelen."



Rossen hoopt na 2019 ook in Diemen te kunnen blijven. "Wij zijn al ruim vijftig jaar in de gemeente actief en hebben grote spelers voortgebracht. Uiteraard willen we wel meedenken over een eventuele oplossing."