Hondje Teddy is al zes dagen vermist na vuurwerkknallen: ‘Hij is in shock’

Eigenaresse Peggy van Boxtel is elke dag op zoek, vertelt ze aan de telefoon. “Ik mis hem heel erg, ik ben radeloos. De enige melding die we hebben gekregen was uit de buurt van Abcoude, dus daar ben ik nu weer aan het zoeken.” Sinds vrijdag looft het baasje een beloning uit voor wie de gouden tip heeft: 500 euro.

Teddy werd maandagmiddag uitgelaten door een hondenuitlaatservice. Bij de Gaasperplas mocht hij loslopen, maar door de knallen raakte hij in paniek en rende hij weg. Hij werd diezelfde middag gespot op het spoor, in de buurt van de Johan Cruijff Arena. Hulpdiensten hebben naar hem gezocht, maar Teddy was alweer weg.

“Normaal gesproken is hij helemaal niet snel bang,” zegt Van Boxtel. “Maar door die knallen, en door daarna langs het spoor te lopen, is hij, denk ik, helemaal in shock.” Mensen worden opgeroepen niet achter hem aan te rennen, maar om het nummer op de flyer te bellen.

Veel vermissingen

Dat is het nummer van Dog Search Nederland die Boxtel helpt bij de zoektocht. De organisatie heeft het weer drukker in december en januari door het vuurwerk. “Dit jaar hebben we heel veel vermissingen gehad, Teddy is de enige die nog niet is gevonden. Honden raken in paniek door de knallen, daar is weinig aan te doen. Ons advies is: houd de honden tijdens de jaarwisseling binnen en houd ze vanaf half december tot half januari altijd aangelijnd.”

Van Boxtel hoopt maar dat Teddy thuis is bij mensen die nog niet op de hoogte zijn van zijn vermissing. “Dan is hij in elk geval niet helemaal alleen. Ik hoop dat hij snel weer bij me is.”

