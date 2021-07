Honderden vaccinaties afgezegd door festival op vaccinlocatie NDSM

Beeld Hollandse Hoogte / Nico Garstman

Maandag kregen ze van de GGD een sms’je waarin hun afspraak werd afgezegd omdat de locatie niet beschikbaar bleek. Hierdoor moeten ze uitwijken naar een andere vaccinatielocatie in Amsterdam of op een andere dag terugkomen op de NDSM-werf.

Een woordvoerder van de GGD Amsterdam bevestigt dat de afspraken zijn afgezegd. “Het ligt aan een systeemfout. Op deze dagen moesten geen afspraken voor tweede vaccinaties ingepland kunnen worden, maar het vaccinatiesysteem boekt automatisch de tweede prik van iemand op dezelfde locatie als waar hij of zij de eerste kreeg.”

Voor de ingang van de locatie worden dancefestivals Pleinvrees en de Zon georganiseerd. Hierdoor komen er grote groepen mensen feesten voor de ingang van de vaccinatielocatie. Volgens de GGD worden de afspraken geannuleerd omdat het verenigen van twee grote bezoekersstromen op één dag niet verantwoord is. “En de festivals hebben recht op dat terrein.”

Verbazing op sociale media

De woordvoerder benadrukt dat de GGD al wist van de festivals toen er gekozen werd om een prikplek te openen op de NDSM-werf. “De twee festivalorganisatoren hadden al een contract staan. Dus toen de overheid koos om de festivals door te laten gaan, wisten we dat er op deze twee dagen niet gevaccineerd kon worden.”

Mensen met een vaccinatieafspraak voor 31 juli of 1 augustus kunnen dezelfde dag terecht bij één van de andere priklocaties, zegt de woordvoerder. “Het is natuurlijk heel vervelend dat de mensen niet bij hun gekozen locatie terechtkunnen, maar er is die dag zeker een vaccin beschikbaar voor hen.”

In Amsterdam zijn nog drie andere vaccinatielocaties: de RAI in Zuid, de Calandhal in Nieuw-West en de concerthal AFAS Live in Zuidoost.

Op sociale media wordt er verbaasd gereageerd. “Hoezo doen we letterlijk alles om langer in de ellende te zitten? We prikken toch juist om naar festivals te kunnen?” schrijft iemand. “Allemaal leuk en aardig, maar vaccinaties annuleren om in plaats hiervan een festival met duizenden bezoekers te houden? Omgekeerde wereld,” reageert iemand anders.

Vragen tijdens raadsvergadering

De sluiting van de vaccinatielocatie krijgt nog een staartje in de gemeenteraad. Zowel de VVD als de Partij voor de Dieren heeft al aangekondigd vragen te gaan stellen tijdens de raadsvergadering van komende woensdag.

