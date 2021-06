Honderden teleurgestelde feestgangers op eerste uitgaansnacht

Vanwege een storing krijgt niet iedereen de testuitslag op tijd doorgestuurd, dat betekent dat sommige mensen Paradiso niet in kunnen om te feesten. Beeld Dingena Mol

Er wordt gescholden, er wordt nerveus getelefoneerd en er wordt moedeloos gestaard. De stoep voor poptempel Paradiso oogt rond 1 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag niet als de gehoopte collectieve ontlading na bijna anderhalf jaar van gefrustreerde party-quaraintaine in de huiskamer.

Zeker, er is een stroom bezoekers die uitgelaten de zaal betreedt waar DJ Reinier Zonneveld om precies 1 minuut na twaalven zijn eerste beats laat neerdalen. Opgewonden rumoer stroomt van binnen over de tegels voor Paradiso.

Maar in de miezerregen voor de deur staart Parmis Hosseini (19) met een beteuterd gezicht naar het scherm van haar telefoon. Ze heeft haar feest-outfit aan, haar make-up zit perfect, maar ook nu het feest binnen al bijna een uur bezig is, zit de uitslag van haar coronatest nog niet in haar mail. Het besef daalt in dat die er ook niet meer op tijd komt.

En dus strandt de hoop op het eerste volwaardige post-coronafeest op de drempel van Paradiso. Want de negatieve testuitslag is een vereiste voor entree, omdat binnen de anderhalvemeter-regel vervalt.

Verheugd

“Ik had me er zo op verheugd,” zegt Hosseini met zachte stem. “Na zo’n lange tijd weer een leuk feestje.” Ze liet zich vrijdagmiddag testen in Amstelveen, nadat ze donderdag op Ticketswap een kaartje aanschafte. “Ik ging ervan uit dat ik met alles op tijd was. Binnen een uurtje zou ik mijn uitslag hebben. Dit is zo balen.”

De vier vrienden met wie ze zou gaan feesten, delen het gevoel. Ze overleggen over alternatieve opties in de buurt. “Maar zonder die QR-code komen we nergens naar binnen. Ik denk dat we naar huis moeten.”

Het is de conclusie die enkele honderden feestgangers vrijdagnacht moeten trekken. Ze lieten zich allemaal overdag testen op verschillende locaties in Amsterdam en daarbuiten. Een hackpoging legde het systeem dat de uitslagen achter Testen voor Toegang registreert en uitstuurt halverwege de middag echter plat. De combinatie met de grote drukte – volgens feestgangers loopt de wachttijd bij de testlocatie in de RAI vrijdagmiddag op tot bijna drie uur – vertraagt de testuitslagen verder.

Binnen wordt er gefeest. Opgewonden rumoer stroomt over de tegels voor Paradiso naar buiten. Beeld Dingena Mol

Overmacht

Paradiso kan niet anders dan rechtlijnig zijn, zegt Jurry Oortwijn namens de organisatie vanaf de goede kant van de scheidslijn. “Het zou onverantwoord zijn mensen zonder geldige negatieve test toch binnen te laten,” zegt hij. “Maar ontzettend jammer is het wel. We ontzettend uitgekeken naar een volle zaal met 1500 bezoekers. Dit is overmacht.”

Oortwijn zegt dat er aan het einde van de middag, toen de eerste berichten over de storing binnenkwamen, is gesproken over afgelasting van de hele avond. “Maar Reiner Zonneveld, onze DJ, zei toen ook: ‘Al moet ik voor 100 man draaien, ik maak er een feest van.’”

Volgens Oortwijn krijgt iedereen die niet naar binnen mag hoe dan ook zijn geld terug. Ook is er met Zonneveld al gesproken over een vervangend optreden op een later tijdstip.

Het zijn berichten die de bezoekers in de rij, die hopen al wachtend alsnog groen licht te ontvangen, maar nauwelijks opbeuren. Er zijn berichten dat uitslagen soms nog na elf uur in de avond in de mailbox verschijnen – de telefoonlijnen zijn al de gehele dag overbezet - maar wie nu nog wacht, ziet zijn hoop vervliegen. Voor de deur vallen uitgaansgroepjes uiteen.

Leidseplein

Bas Elmers (19), Rony Munnik (19), Bart Welling (20) en Jip Koolen (20) hebben net twee van hun vrienden uitgezwaaid. “Ze komen niet binnen en zijn nu maar naar het Leidseplein. Kijken of daar nog iets open is.”

De vier spreken met een Desperado in de hand over ‘die lamlul die het systeem platlegde’ en over ‘het zoveelste ICT-debacle van de overheid’. “Je kunt je hier toch op voorbereiden?” zeggen ze eensgezind. “Natuurlijk is de belangstelling supergroot nu de clubs eindelijk weer open mogen. Dat is toch geen verrassing? Hoe kun je dit nou onderschatten?”

Rony en Bart hebben eerder op de middag 2 ½ uur in de rij gestaan voor een test in de RAI, maar kregen uiteindelijk wel vlot hun negatieve uitslag binnen. “We hebben echt mazzel gehad.” Nu gaan ze vol voor een legendarisch feest. “Dat wordt kippenvel als we de zaal binnenkomen,” zegt Jip. En Bart: “Ik voelde me net om half elf nog moe, dacht al aan mijn bed. Ben dit duidelijk niet meer gewend. Maar nu zijn we er klaar. We gaan straks twee keer zo hard als we vroeger deden.”