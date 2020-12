Honderden nieuwe woningen in Amsterdam-West

Gulden Winckel

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) stemde op 8 december in met het projectbesluit. De nieuwe huizen zijn bedoeld voor ouderen, gezinnen en starters. De plannen sluiten aan bij de ambities van het college om meer betaalbare woningen toe te voegen in de stad.

Vergroening

Naast woningen is er in de plannen voor de wijk ook ruimte voor vergroening. Er worden verschillende binnentuinen aangelegd. Ook wordt de buurt autoluwer door het aanleggen van een ondergrondse parkeergarage. Definitief zijn die plannen nog niet, dit gebeurt in samenspraak met de buurtbewoners.

‘Nadat het projectplan definitief is uitgewerkt en de noodzakelijke onderzoeken zijn afgerond volgt een inspraaktraject en neemt de gemeenteraad een definitief besluit,’ zo staat in het persbericht dat de gemeente maandag uitstuurde. Dit zal naar verwachting tot medio 2022 duren. Op zijn vroegst kan er dan eind 2023 worden gestart met de bouwwerkzaamheden.

Gulden Winckel ligt in de wijk Bos en Lommer. De buurt wordt begrensd door de Ringweg A10, Haarlemmerweg, Admiraal de Ruyterweg/Sara Burgerhartstraat en Wiltzanghlaan.