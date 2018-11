Honderden nieuwe douaniers nodig bij brexit

In het onderzoek is ook rekening gehouden met het scenario dat het Britse parlement in december de voorstellen van premier Theresa May wegstemt, en het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat zonder onderlinge handelsafspraken.



500

In zo'n geval moeten er 930 nieuwe douaniers aangenomen worden. Ook als er wel een deal komt tussen de Britten en Europa, heeft de douane 750 nieuwe medewerkers nodig. Die worden in groepen van maximaal 150 werknemers per jaar aangenomen, legde Snel maandagmiddag uit bij BNR Nieuwsradio. "Een kleine 500 zijn al aangenomen."



De meesten van hen blijken het liefst in Amsterdam te komen werken. Onhandig, omdat de onderzoekers concluderen dat na de brexit vooral de haven van Rotterdam extra personeel nodig heeft.



Lees ook: Schiphol dreigt vast te lopen als de EU en de Britten geen deal sluiten over de brexit