Honderden mensen weggestuurd aan Amstel: ‘Lag helemaal vol’

Politieagenten en handhavers hebben zaterdagmiddag honderden mensen weggestuurd van het grasveld van park Somerlust aan de Amstel. Ook in het Vondelpark was het te druk en werden maatregelen genomen.

Honderden mensen vulden met handdoeken en kleedjes het grasveld aan de Amstel, een populaire recreatieplek. Er werd gezwommen en gesupt, terwijl de bezoekers zich volgens ooggetuigen van geen kwaad bewust leken.

Hoewel veel groepen zich wel aan de anderhalve meter afstand houden, deden veel mensen dat binnen de groep zelf niet. “Dat ging om best grote groepen van zes of zeven mensen,” zegt een ooggetuige. “Zij zaten wél allemaal dicht bij elkaar. Het lag helemaal vol.”

Weggestuurd

Het grasveld is inmiddels leeg. De aanwezige Amsterdammers zijn aangesproken door politieagenten en handhavers. Volgens een woordvoerder van de politie kiezen mensen er ‘op eigen initiatief’ voor om te vertrekken. Ook de boten die in het midden van de Amstel te anker lagen, zijn verdwenen. Of er boetes zijn uitgedeeld, is nog niet duidelijk, aldus de woordvoerder van de politie.

Nog steeds wordt het grasveld door handhavers bewaakt. Mensen die stoppen met de fiets worden aangesproken.

Vondelpark

Ook in het Vondelpark was het zaterdagmiddag ‘erg druk’, aldus de gemeente Amsterdam. De zij-ingangen werden gesloten, om zo de instroom van nieuwe bezoekers tijdelijk te kunnen reguleren. In het Amsterdamse Bos meldde de politie eveneens grote drukte.