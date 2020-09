Honderden mensen op het Museumplein voor het redden van de uitgaansscene

Medewerkers van Amsterdamse nachtclubs voeren actie op het Museumplein. Beeld ANP

Op de demonstratie zijn honderden mensen afgekomen, zowel mensen die in de branche werken als liefhebbers van het nachtleven. De sfeer is gemoedelijk, zegt de politie, die het aantal demonstranten op minstens 500 schat. Het overgrote deel zijn naar schatting dertigers en veertigers. Sommigen dragen mondkapjes en over het algemeen wordt genoeg afstand tot elkaar bewaard.

De demonstranten dragen borden met leuzen als ‘Nacht wacht macht!’, ‘The curve has flattened, now what?’, ‘Performing arts are medicine’, en ‘Wij willen onze nacht terug!’.

Op het podium komen diverse sprekers uit de uitgaansbranche aan het woord. Allen noemen het belang van het redden van het nachtleven. Ze refereren daarbij aan het protocol dat de sector aan de Tweede Kamer heeft aangeboden, maar waarvoor ze nul op het rekest kreeg. In het protocol is vastgelegd hoe coronaproof gefeest kan worden: onder meer door goede ventilatie, een gezondheidscheck en temperatuurmeting bij de deur.

“Clubs worden geshamed in de media. Ze worden gesloten wanneer ze in deze coronatijd inventief proberen te zijn,” zegt Nadia Denise Duinker, oprichter van de zaken Canvas en Doka en één van de sprekers. “Het vaccin wordt als enige redmiddel aangedragen. In de tussentijd hangt een tweede lockdown boven ons hoofd. Er is door ondernemers genoeg inventiviteit getoond om te roeien met de riemen die we hebben.”

Muziek is niet toegestaan. Hoeveel demonstranten er uiteindelijk naar het Museumplein komen is nog onduidelijk. De gemeente heeft in elk geval alvast 5000 stippen aangebracht op de grond, zodat de demonstranten voldoende afstand kunnen houden.

1 september

Clubs en discotheken keken uit naar 1 september, de datum waarop zij weer open zouden mogen na bijna een half jaar dicht te zijn geweest. Premier Mark Rutte hielp hen afgelopen dinsdag uit de droom. “We hebben (...) helaas moeten besluiten dat de discotheken en clubs voorlopig de deuren gesloten moeten houden. (...) Het risico op nieuwe uitbraken is gewoon te groot,” zei hij in de persconferentie.

Het leidde tot onbegrip en woede bij mensen uit het nachtleven, zo ook te lezen op de Facebookpagina van de manifestatie. ‘De nachtcultuur is aan het verdrinken en wij kunnen dit niet laten gebeuren. Als we nu geen gezamenlijk signaal afgeven, bestaat straks 95% van de geliefde nacht niet meer.’

Om de gemeente en overheid ‘wakker te schudden’ riep de uitgaansbranche liefhebbers van de Nederlandse nachtcultuur op om hun stem te laten horen. Daar blijkt duidelijk gehoor aan te zijn gegeven.

