Honderden mensen op de Dam voor protest tegen oorlog in Oekraïne

Rond 18:00 vormen ongeveer 500 demonstranten op Dam een grote kring met veel Oekraïense vlaggen. Het is voor de inwoners van het land een speciale dag: op 24 augustus 1991 werd Oekraïne onafhankelijk van de Sovjet-Unie. De demonstranten zingen liederen en sluiten elke protestlied af met ‘Slava Ukrainia’. Om de paar minuten wordt geroepen de kring groter te maken, om zo ruimte te maken voor nog meer demonstranten. Door een megafoon wordt gespeecht.

De Amsterdamse Daya Krajenbrink (69) is aanwezig bij de demonstratie omdat ze zich betrokken voelt bij het lot van de Oekraïners. Die solidariteit is voor haar niet enkel een abstract begrip: een halfjaar geleden nam ze de Oekraïense Marianna (19) uit de havenstad Odessa in huis. “Ik voel me betrokken bij de mensen, de oorlog en wil mijn steun betuigen. Ik merk aan Marianna dat ze na een halfjaar veel last heeft van heimwee. Ik hoop dat dat vandaag bij deze demonstratie weer wat wegebt.”

Benarde positie

Een aanwezige Oekraïner (die niet met zijn naam in de krant wil) woont al vijf jaar in Amsterdam. “Vandaag is een belangrijke dag voor ons, maar de dag dat Oekraïne de oorlog wint wordt nog belangrijker. Nu denk ik vooral aan mijn familie in een benarde positie en hoop dat het leger hen snel bevrijd.”

Oksana Sokil (25) komt uit Tsjernivtsi in het zuidwesten van Oekraïne, vlakbij de grens met Roemenië en woont sinds 2016 in Amsterdam. Zij wil op de demonstratie haar landgenoten een hart onder de riem steken. “Vandaag laat zien dat we als Oekraïne altijd één natie zijn en ook zullen blijven. Ik voel me op dit moment sterk, omdat ik weet dat Oekraïne één is.”

