Honderden mensen op de been uit solidariteit met protesten Iran

Afgelopen donderdag kwamen enkele tientallen demonstranten naar de Dam uit solidariteit met vrouwen in Iran. Beeld ANP

In Eindhoven ging het in ieder geval om zeker driehonderd mensen, aldus de gemeente. Op beelden van de Dam in Amsterdam waren zaterdagmiddag ook honderden mensen te zien. Afgelopen donderdag kwamen enkele tientallen demonstranten ook naar de Dam uit solidariteit met vrouwen in Iran.

In Iran gaan de afgelopen tijd woedende burgers de straat op na de dood van Mahsa Amini. Deze 22-jarige vrouw stierf nadat ze was gearresteerd voor het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Tijdens de demonstraties in het land, waarbij de politie vaak hard ingrijpt, zijn al vele doden gevallen.

Wereldwijd zijn er protesten gehouden uit solidariteit met de Iraniërs. Zaterdag waren er ook demonstraties in onder meer Londen en Parijs. Bij de demonstratie in Parijs waren leden van de Vereniging van Iraanse Academici in Nederland aanwezig.