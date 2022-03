Honderden mensen demonstreren in Amsterdam tegen racisme en discriminatie

Demonstranten lopen een protestmars tegen racisme en discriminatie. In Amsterdam wordt deze demonstratie jaarlijks door Comité 21 Maart georganiseerd. Beeld ANP

“Er zijn veel beloften gedaan dat we racisme moeten aanpakken,” zegt een woordvoerder. “Nu is het tijd dat antiracismebeleid uit hun verkiezingsprogramma’s uit te voeren binnen gemeenten.”

21 maart is de Internationale Dag Tegen Racisme en Discriminatie. Elk jaar vindt rond deze tijd daarom de landelijke Demonsrtatie Tegen Racisme plaats, van het Comité 21 maart.

De organisatie noemt het ‘heel goed’ dat ‘na de gemeenteraadsverkiezingen en de situatie in Oekraïne, zoveel mensen met deze boodschap naar voren durven te komen’. De woordvoerder ziet na de verkiezingsuitslagen dat ‘Nederland beter is en de extremistische bevolking in de minderheid is’, gezien mensen ‘geen massale stemmen hebben gegeven aan partijen als PVV, FVD en JA21’.

Onduidelijk beleid

De tocht begon op de Dam en eindigde bij het monument De Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein. De organisatie zag verschillende culturen, kleuren, nationaliteiten en vluchtelingen, waaronder Afghanen, vertegenwoordigd.

Volgens de woordvoerder is de bestrijding van discriminatie tot nu toe alleen beloofd op papier, en nog niet in de praktijk gebracht. Zo is volgens hem de aanstelling van een Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme afgelopen oktober niet genoeg. “Het is onduidelijk wat die moet doen vanwege onduidelijk beleid.” Daarom dragen de actievoerders de politiek op concrete maatregelen te nemen, zoals tegen discriminatie op de arbeidsmarkt en in het onderwijs.