Honderden mensen bij stille tocht voor Mohammed Bouchikhi

De tocht startte om 18.00 uur in het Oostenburgerpark. Vanaf daar gingen de aanwezigen, in gezelschap van waarnemend burgemeester Van Aartsen naar het buurthuis aan de Grote Wittenburgerstraat.



Bij het buurtcentrum werd een minuut stilte gehouden. Ze hadden witte bloemen bij zich en een spandoek met de tekst 'Uit het oog, maar nooit uit het hart'.



Van Aartsen sprak voor en tijdens de tocht met veel buurtbewoners. Hij wil graag het gesprek aangaan met moeders uit de buurt, die volgens hem een belangrijke rol spelen in de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap.



"Dat iedereen hier naartoe is gekomen geeft ook een gevoel van verbondenheid en hoop.''



"Zoveel mensen, het betekent dat iedereen meeleeft'', zei de vader van Mohammed. "Amsterdam is een mooie stad, het moet ook weer een veilige stad worden.''



Schoten

Mohammed kwam op 26 januari om het leven toen twee gemaskerde mannen het buurthuis aan de Grote Wittenburgerstraat binnenstormden en om zich heen schoten.



De jongen liep stage in het buurthuis en was nooit met de politie in aanraking geweest. Hoewel het onderzoek nog loopt, lijkt het erop dat Mohammed per ongeluk is doodgeschoten.