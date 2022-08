Honderden kofferclaims door chaos op Schiphol: ‘En de meeste aanvragen moeten nog komen’

Tussen de bagagebanden op Schiphol staan tientallen achtergebleven koffers. Beeld ANP

Uit een rondgang langs de grote Nederlandse reisverzekeraars blijkt dat het dit jaar fors drukker is dan anders. Centraal Beheer zegt tot nu toe 240 claims te hebben ontvangen. Dit betreft claims voor zogenaamde tijdelijke voorzieningen, meldt de verzekeraar. Klanten kunnen als hun bagage niet aankomt op de bestemming voor maximaal 250 euro aan aankopen claimen, 'denk aan tandpasta, een zwembroek, of ondergoed’.

Unigarant, het verzekeringsbedrijf van de ANWB, kreeg tot nu ‘enkele honderden’ schades en telefoontjes binnen van klanten. De verzekeraar kan de meldingen van vermiste bagage van Schiphol ‘nog niet 1 op 1' uit de systemen filteren, maar het zijn er ‘in ieder geval meer dan gemiddeld’. Twee andere grote verzekeraars, Allianz en ASR, kunnen nog geen cijfers delen.

Ongekend

Een historische vergelijking trekken is niet makkelijk, omdat de afgelopen jaren door corona veel minder gereisd is. Die cijfers zijn dus niet echt representatief. Feit is dat de huidige kofferchaos op Schiphol en andere Europese luchthavens niet eerder vertoond is. “De vertraagde dan wel vermiste koffer is een probleem van alledag,” zegt Paul Vaneker van EU-claim. “Echter is de omvang op dit moment ongekend hoog.”

Nog steeds staan er koffers tussen de bagagebanden, meldt een woordvoerder van Schiphol. “Er wordt constant bagage teruggebracht bij de eigenaar, maar er kunnen ook stukken bijkomen. Het aantal achtergebleven koffers wordt wel steeds kleiner.”

Centraal Beheer verwacht dat de claims die tot nu toe binnenkwamen nog maar het begin zijn. Aanvragen voor volledige vergoeding van verloren bagage volgen namelijk nog. “De meeste claims verwachten wij pas in het najaar. Als je je koffer kwijtraakt, heeft je luchtvaartmaatschappij 60 dagen de tijd om hem terug te vinden. Lukt dat niet, dan nemen wij de claim in behandeling.”

Klanten die niet verzekerd zijn kunnen de schade ook verhalen op de luchtvaartmaatschappijen. KLM, veruit de belangrijkste speler op Schiphol, beantwoordde vragen van deze krant over het aantal claims, de omvang daarvan en het aantal nog terug te bezorgen koffers tot nu toe niet.