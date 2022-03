Honderden jongeren in klimaatstaking tegen vervuilende bedrijven: ‘1,2,3 belast de industrie’

Eline (13) en Mees (14). Beeld Gijs Verhoef

De mars begint om 13.15 uur. Vlak voor aanvang zijn er een paar honderd, vooral jonge mensen aanwezig. Vanaf de Dam lopen de demonstranten naar het Museumplein. Met de staking willen de actievoerders vooral bepleiten dat bedrijven nu actie moeten ondernemen om de klimaatdoelen te behalen.

‘Egoïstische klootzakken’

De mars begint met een speech van actiegroep Fridays for future. De spreker haalt uit naar ‘egoïstische klootzakken zoals Ben van Beurden, de ceo van Shell, Dick Benschop, de ceo van Schiphol, Poetin, Elon Musk en Mark Rutte’. Met het scanderen van de leuzen ‘1,2,3 belast de industrie’ en ‘Shell fuck you, we deserve a future too,’ vertrekt de mars richting het Museumplein.

Eline (13) en Mees (14) komen uit Utrecht en hebben vrij gekregen van school om bij de mars te zijn. “We doen vaker mee aan dit soort acties. Ik merk dat er heel veel actie gevoerd wordt maar dat er nog weinig reactie is vanuit de politiek.” Mees vindt het mooi dat jongeren samen in actie komen. “Je merkt dat anderen dit doel ook belangrijk vinden.”

Emilia (11) en Eva (10). Beeld Gijs Verhoef

Emilia (11) en Eva (10) lopen met zelfgeschilderde borden met daarop ‘save our future’. “We willen een goede toekomst hebben. Bedrijven als Shell en ING verpesten dat. Ze moeten stoppen met olie uit de grond halen.”

De stoet loopt door via het Rokin en de Vijzelstraat naar het Museumplein. De groep bestaat uit jongeren die kartonnen borden omhoog houden met teksten als ‘fuck eachother, not the earth” en ‘we are skipping our lessons to teach you.’ In de Rijksmuseumpassage houdt de stoet stil. In de passage klinkt een oorverdovend geluid. ‘Anti, antikapitalisten,’ wordt geroepen, terwijl er rode fakkels worden afgestoken.

Oekraïne

Niet alleen in Amsterdam werd gedemonstreerd. Wereldwijd worden klimaatmarsen georganiseerd tegen grote vervuilende bedrijven. De oorlog in Oekraïne is een andere belangrijke aanleiding voor de klimaatstaking, zegt Sytze Fortuin, woordvoerder van Fridays for future. “Nu er minder aanbod van olie en gas is, moeten we dat gebruiken om sneller in te zetten op groene energie. In plaats daarvan lijkt het alsof we teruggaan naar meer gebruik van steenkool. Dat moet afgelopen zijn.” Fossiele brandstoffen hebben volgens de vwo-scholier een belangrijk aandeel in de oorzaak van conflicten en oorlogen.

De klimaatdoelen uit het akkoord van Parijs zijn volgens de demonstranten nog onvoldoende. “Wij willen dat we nagenoeg klimaatneutraal zijn in 2030 en dat bedrijven daar actief aan meewerken. De overheid zou bedrijven ook meer onder druk moeten zetten om klimaatdoelen op te stellen. Het is tijd dat de politiek haar spierballen laat zien en zegt dat bedrijven nu hun uitstoot moeten verminderen.”