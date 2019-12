Honderden Greenpeace-actievoerders op Schiphol

Naar schatting een paar honderd actievoerders van Greenpeace zijn zaterdagochtend aangekomen op Schiphol om te protesteren. Ze willen Schiphol Plaza 24 uur bezetten. De Koninklijke Marechaussee probeert de actievoerders weg te sturen, maar die zijn uit protest gaan zitten.

De demonstranten, jong en oud, kwamen aan met de trein en verzamelden zich daarna op Schiphol Plaza. Ze dragen onder meer vlaggetjes met daarop de tekst ‘Noodlanding voor het klimaat’. Ze maken muziek, roepen leuzen en houden een spandoek en borden met diverse teksten omhoog.

De gemeente Haarlemmermeer en Schiphol hadden geen toestemming gegeven voor een protest op Schiphol Plaza. Er is veel beveiliging en marechaussee aanwezig, maar er wordt vooralsnog niet ingegrepen. De actievoerder hebben tot 12 uur gekregen om te vertrekken, anders worden ze gearresteerd.

Activisten van Greenpeace hingen eerder op de ochtend een spandoek op een reclamezuil naast de verkeerstoren. ‘Schiphol vliegt alle klimaatgrenzen voorbij’, viel erop te lezen. Het spandoek werd echter snel verwijderd.

De actievoerders eisen een klimaatplan van Schiphol. Ze willen minder vluchten, geen Lelystad Airport, korte afstandsvluchten vervangen door de trein en een eerlijke prijs voor het vliegen. Op de vliegtickets zit nu namelijk geen belasting.

“Wij beroepen ons op ons recht op vreedzaam protest. Bovendien is het niet ons doel om reizigers te hinderen. We vragen in het hart van de vervuiling aan Schiphol om met een klimaatplan te komen. De luchtvaart kan de dans niet blijven ontspringen,” zegt Dewi Zloch van Greenpeace. Aan de 24-uurs massa-actie op Schiphol Plaza doen volgens de organisatie ‘getrainde actievoerders’ mee.

Aantal actievoerders zit vastgeketend. Beeld Hanneloes Pen

Honderden actievoerders zijn zaterdag om 11.00 uur naar Schiphol gekomen. Beeld Hanneloes Pen

De demonstranten hebben spandoeken en maken muziek. Beeld Hanneloes Pen

Beeld Hanneloes Pen