Honderden extra banen bij Shell-lab in Noord

Deel onderzoek naar duurzame brandstof komt in het vervolg uit Amsterdam

Met de zesde vleugel is het lab in Noord vrijwel uitgegroeid. Het 80.000 vierkante meter grote complex met laboratoria, testhallen en kantoren heeft een onderzoeksbudget van 320 miljoen euro per jaar.



Shell steekt daarnaast de komende vijf jaar 200 miljoen euro in een opknapbeurt en uitbreiding van zijn hoofdkantoor in Den Haag. Daar worden onder meer de activiteiten op het gebied van nieuwe energie gehuisvest.



Overnames

Het aantal arbeidsplaatsen bij Shell New Energies groeit de komende vijf jaar van 150 naar '500 tot 700 arbeidsplaatsen', onder meer via overnames.



Het bedrijf zegt jaarlijks 850 miljoen tot 1,7 miljard euro in onderzoek naar nieuwe energievormen te steken. Shell investeert jaarlijks in totaal circa 22 miljard euro in zijn activiteiten.



Of de politieke discussie over de afschaffing van de dividendbelasting een rol heeft gespeeld bij de investering, is niet duidelijk. Shell is een van de multinationals die zich al uitsprak voor afschaffing.



Uit documenten in bezit van RTL Nieuws blijkt dat premier Mark Rutte eind 2010 al met Shell in gesprek was over afschaffing.