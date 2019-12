Honderden demonstranten op de Dam voor Oeigoeren in China

Demonstranten op de Dam vragen aandacht voor de onderdrukking van Oeigoeren in China. Beeld ANP

In China wonen meer dan tien miljoen Oeigoeren waarvan het overgrote deel zich bevindt in de noordwestelijke provincie Xinjiang. De Chinese regering sluit de islamitische minderheid op in zogenoemde heropvoedingskampen waar ze worden gedwongen trouw te zijn aan de Communistische Partij. Volgens de VN zit momenteel meer dan een miljoen van de Oeigoeren opgesloten.

‘In de kampen worden de gevangenen geïndoctrineerd en ernstig mishandeld,’ meldt Amnesty International. Volgens de mensenrechtenorganisatie worden ‘gedetineerden die weerstand bieden of te weinig ‘vooruitgang’ boeken gestraft, onder andere door voedsel te onthouden, eenzame opsluiting of een pak slaag’.

Met de actie op de Dam hopen de demonstranten op internationale aandacht waardoor de druk op de Chinese regering wordt opgevoerd om de kampen te sluiten en de opgesloten Oeigoeren vrijlaten.