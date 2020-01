Honderden demonstranten op de Dam: ‘5G maakt alle leven kapot’

Eke Vriens (rechts) en andere demonstranten op de Dam. Beeld Hanneloes Pen

Op een getekend protestbord steken verschillende struisvogels hun kop in het zand. Ze staan voor de demonstrant symbool voor politici, media, de mainstream en de telecom. ‘Stop 5G! Maakt alle leven kapot. God ziet alles,’ staat er op een ander klein bordje.

Wereldwijd wordt zaterdag in meer dan honderd landen gedemonstreerd tegen het veelbesproken 5G. Ook op de Dam, georganiseerd door burgerinitiatief Stralingsbewust Amsterdam. Enkele honderden mensen hebben zich op het plein verzameld.

Volgens de organisatie is er geen enkel wetenschappelijk onderzoek dat de veiligheid van 5G bevestigt. Ook kan het netwerk volgens hen worden gelinkt aan klachten door laagfrequent geluid en de ziekte van Lyme. Medicijnen worden uitvoerig getest, stellen ze, maar is de mens in het geval van 5G dan maar gewoon een proefkonijn?

Stralingsbewust stelt dat met de antennes van 5G − waarvan er veel meer nodig zijn dan bij voorganger 4G − je de straling niet meer kan ontlopen. Ook niet als je dat wilt of moet vanwege je gezondheid.

Demonstranten Ricarda Zielonka (links) en Dorien Blankers. Beeld Hanneloes Pen

Eke Vriens is vanuit Knegsel, een dorp in de buurt van Eindhoven, naar Amsterdam gereisd om aan het protest deel te nemen. “5G mag niet worden uitgerold,” vindt Vriens. “248 wetenschappers waarschuwen voor de gevolgen. Ik heb af en toe last van de straling, mijn oren gaan dicht zitten. Er zijn mensen die hier niet kunnen zijn omdat ze te veel last hebben van de straling.”

“Ik ben zeer ontdaan over de invoering van het netwerk,” vertel Ricarda Zielonka. De Leidse heeft daarom het bord met de struisvogels gemaakt. “Het gebeurt zo onzorgvuldig. Er is nog geen bewijs dat het onschadelijk is. Eigenlijk moet het andersom: eerst de onschadelijkheid aantonen en dan invoeren.”

Op weer een ander bordje, dat omhoog wordt gehouden door de Amsterdamse Marian van den Berg, prijkt de tekst ‘All we are saying: give 5G no chance!’ Van den Berg is heel gevoelig voor straling, zegt ze. “Mijn keel wordt dichtgeknepen. Oren beginnen te piepen en ik krijg enorme hoofdpijn. 5G moet niet worden ingevoerd.”

Na diverse sprekers zullen de betogers een gezamenlijke mars inzetten richting Museumplein, waar het protest eindigt.

De Amsterdamse Marian van den Berg zegt heel gevoelig te zijn voor straling. Beeld Hanneloes Pen