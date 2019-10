Honderden demonstranten op de been tegen operatie in Noord-Syrië

Zo’n vijfhonderd demonstranten hebben zich zaterdag verzameld in het Vondelpark. Ze protesteren tegen de Turkse militaire operatie in Noord-Syrië.

De bijeenkomst is georganiseerd door de Nederlands-Koerdische organisatie Dem Ned. Ze komen op voor de staatloze Koerdische bevolking in Syrië, die door het Turkse leger wordt verdreven uit Rojava. In het gebied wonen niet alleen Koerden, maar ook Arabieren, christenen en Yezidis.

De demonstratie begon in het Vondelpark. De betogers liepen vervolgens enkele honderden meters naar het Museumplein. De politie is prominent aanwezig en vormt een cordon rondom de demonstranten, maar is niet in actie gekomen. Op de achtergrond is de Mobiele Eenheid paraat.

Eerder deze week ontstonden bij een Koerdische demonstratie in Rotterdam rellen waarbij tientallen mensen werden aangehouden en agenten gewond raakten. Turkse betogers hadden een tegendemonstratie georganiseerd en de groepen raakten slaags.

De Koerdische demonstranten op het Museumplein schreeuwen leuzen tegen de Turkse president Recep Erdogan. Hij wordt onder andere uitgemaakt voor fascist, terrorist en kindermoordenaar. Een man die een bord omhoog hield waarop Erdogan met Hitler werd vergeleken, is door de politie verzocht dat bord op te bergen, wat gebeurde.

De Koerdische demonstranten tonen afbeeldingen van PKK-oprichter Abdullah Öcalan, die strijdt voor een Koerdische staat en tegen Turkije. Öcalan leeft sinds 1999 in Turkse gevangenschap.

Het verkeer rondom het Museumplein stond kortstondig vast.

Beeld Het Parool