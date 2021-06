Honderden Deense voetbalsupporters verzameld op Rembrandtplein

Supporters op Rembrandtplein. Beeld Madelief van Dongen

De sfeer is uitgelaten en de terrassen zijn gevuld. Op het Rembrandtplein dansen en joelen supporters ‘Danmark!’, sommigen vertrekken langzaamaan richting Zuidoost. Welshmen zijn in geen velden of wegen te bekennen.

Op het plein staat een vijftal politiebussen klaar, maar de sfeer is vooralsnog gemoedelijk. “Het gaat prima,” beaamt een agent. “Het wegblijven van Wales helpt. Het is echt een Deens feestje.”

Het is voor Welshmen vanwege de coronamaatregelen een flinke opgave, zo niet onmogelijk, om hun land aan te kunnen moedigen in het stadion. Voor Deense supporters is het makkelijker om naar Amsterdam te komen. Zij kunnen met de auto komen en hoeven bij de grens alleen een negatieve covidtest te overleggen die niet ouder is dan 72 uur. De ervaring leert dat er bij de grens weinig auto’s worden gecontroleerd.

In Amsterdam hoeven Denen met een kaartje voor de wedstrijd dan nog enkel een sneltest te doen om het stadion binnen te mogen. De Deense bond benadrukt dat fans die niet langer dan twaalf uur in Nederland blijven, niet in quarantaine hoeven bij terugkeer.

Thea Lyngklip Kjeldgaard (24), Absalon Billehøj (22) en Lukas Gerkeuli Frank (21) zijn gisteren uit Kopenhagen naar Amsterdam gereden. “We hebben twee tests gedaan, een in Denemarken en een hier. Maar we werden helemaal niet gecontroleerd, ineens waren we in Nederland,” vertelt Billehøj.

Thea Lyngklip Kjeldgaard (24), Absalon Billehøj (22) en Lukas Gerkeuli Frank (21). Beeld Madelief van Dongen

De Denen noemen het ‘geweldige timing’ om hier te zijn op de dag van de versoepelingen. “Voor ons is het ook de eerste keer om met zoveel mensen te zijn,” vertelt Lyngklip Kjeldgaard. “Tijdens de wedstrijd tegen Rusland dachten we ineens: we moeten gaan, dit is een unieke kans. Ik weet zeker dat we gaan winnen: 4-1,” aldus Gerkeuli Frank.

Eriksen

De supporters vinden het bijzonder om in het thuishonk van Ajax te spelen, de oude club van Eriksen, die twee weken geleden in elkaar zakte tijdens Denemarken-Finland door een hartstilstand. “Het was een onwijze shock voor ons,” zegt Billehøj. “Maar voetbal brengt mensen samen, dat bewijst deze gebeurtenis wederom.”

Dat vindt ook Allan Boserup (26), die een shirt draagt waarop het rugnummer 10 van Eriksen prijkt. “Het is geweldig om hier te zijn,” beaamt zijn vriendin Anne Ørskov (25). “Het voelt haast als Kopenhagen, zoveel Denen.” Boserup en Ørskov zijn vanochtend met de bus gearriveerd. De fanclub in Seeland, waar ze vandaan komen, organiseerde vijf busritten naar Amsterdam. “Een feest, maar ik ben ook gespannen,” zegt Boserup. “Het hele land denkt dat we gaan winnen, maar ik ben er nog niet zo zeker van.”

Hackpoging

De Denen ondervonden ook problemen met de hackpoging bij Testen voor Toegang. Ørskov: “Het was chaos om te testen en duurde lang, maar het is gelukt.” Om wachtrijen te voorkomen deden Fie Tinning (31) en Jacob Bie (31) hun test vanochtend in Enschede. Het tweetal uit Kopenhagen kwam vanochtend aan in Amsterdam. “We hebben vannacht in Duitsland geslapen en overnachten daar vanavond weer, omdat we hier maar 12 uur mogen zijn,” aldus Bie.

Volgens Tinning is de team spirit groter dan ooit. “Het voelt zo speciaal om dit post-COVID mee te maken. Door wat er is gebeurd met Eriksen en doordat we hier nu samen kunnen zijn. Ik heb natuurlijk zin in de wedstrijd, maar vooral om met z’n allen te kunnen feesten.”