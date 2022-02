Honderden bomen knapten als luciferhoutjes: ‘van buiten prima, van binnen rot’

Honderden bomen gingen vrijdag tegen de vlakte. Beeld Joris van Gennip

Bomen laten zich maar moeilijk lezen. Neem het exemplaar in het Vondelpark dat vrijdagmiddag tegen de vlakte ging toen storm Eunice op haar hoogtepunt was. Toen ie nog stond, wees niets erop dat ie weleens snel zou kunnen sneuvelen. In tegenstelling tot zijn buurman: die hing al een tijdje uit het lood en de verwachting was dat een stevige storm er korte metten mee zou kunnen maken. Maar zie, deze ochtend ligt de op het oog fitte boom overdwars in het park, terwijl zijn scheve collega er uitdagend naast staat, alsof ie niet net orkaankracht heeft weten trotseren.

Hans Kaljee, de bomenconsulent van de gemeente, heft de handen ten hemel. In alle vroegte, het is nog donker, is hij deze zaterdagochtend naar het Vondelpark gekomen, de eerste stop in een rondje Amsterdamse bomen-na-de-storm. “Ik kijk al dertig jaar naar bomen, maar soms zie je het gewoon niet aankomen. Als ik iets leer van wat gebeurt tijdens dit soort stormen, is het dat het voorspellend vermogen beperkt is.”

Als luciferhoutjes

Het is de ochtend na de dag van de verwoestende storm die over Amsterdam trok. Bomen vielen om, knapten soms als luciferhoutjes. Drie mensen overleden, een ongekend aantal. Hoeveel bomen omwaaiden wordt nog geteld, maar het zullen er zeker enkele honderden zijn. Is er iets mis met de bomen in de stad?

Kaljee vindt van niet. “Het staat er veelal heel goed bij, we hebben het prima voor elkaar. We hebben 300.000 bomen, die worden ten minste eens per drie jaar geïnspecteerd. Alles wordt bijgehouden, ze hebben ieder een eigen paspoort. Deskundigen kijken ernaar, we prikken erin. Als we het niet vertrouwen doen we een trekproef, we zetten grondradars in waarmee we ons een beeld vormen van het wortelstelsel.”

Geen garanties

Maar een storm laat pijnlijk zien dat garanties niet worden gegeven. Ja, als zo’n boom eenmaal ligt, als je ’m in zijn kont kan kijken, wordt er vaak wel meer duidelijk. Kaljee wijst op een inmiddels in stukken gezaagde boom op de Kalkmarkt, bijna op de hoek met de Prins Hendrikkade, waar er twee naast elkaar tegen de vlakte gingen. “De buitenkant ziet er prima uit, maar de binnenkant is rot. En de wortels groeien niet, hoewel ze hier alle ruimte hebben. We weten niet hoe dit kan. Dit viel niet te voorzien.”

Ondertussen werken overal in de stad mensen met man en macht om alles op te ruimen, hoewel dat misschien nog weken kan gaan duren. Gevaarlijke bomen worden zo snel mogelijk preventief geruimd en deskundigen gaan het hele weekend de paden op en de lanen in om risicovolle bomen te inspecteren. Meer mensen, mogelijk extra aannemers, helemaal met het oog op de nieuwe storm die zich al heeft aangediend voor zondag.

Veel loshangende takken

In het Vondelpark verzamelen de zagers en blazers zich al rond zeven uur. Het park zelf is afgesloten, de 27 toegangen zitten op slot. Het is linke soep, zegt Jeroen Favot, coördinator groen in stadsdeel Zuid. “Veel bomen hebben een enorme knauw gekregen, ze zijn wiebelig. En overal hangen nog takken die bijna loszitten. Die kunnen alsnog naar beneden komen. Als je dat op je hoofd krijgt, vertel je het niet na.”

De zaagploeg van de gemeente ruimt omgevallen bomen op in het Vondelpark. Beeld Marc Kruyswijk

Favot is de hele ochtend druk in gesprek. Collega’s bellen om hem op de hoogte te brengen van andere plekken in de stad. Het Beatrixpark lijkt op het eerste oog de storm te hebben doorstaan, het Amsterdamse Bos moeten mensen nog maar even mijden.

Het park is nu gevaarlijk

Her en der lopen mensen toch door het Vondelpark. Over de hekken geklommen, of ze wonen aan het park en hebben een privétoegang. Favot spreekt ze aan: realiseren zij zich dat het gevaarlijk kan zijn? Niet dus. “De storm is toch voorbij?” Favot: “Mensen snappen het niet, ze zien het gevaar niet. Het park is nu dicht, ik verwacht niet dat het vandaag nog opengaat.”

Eerst moet het Vondelpark weer toegankelijk worden gemaakt. De opgetrommelde hulptroepen trekken de zaagbroeken aan en verspreiden zich. Overal wordt gezaagd en gesleept. Halverwege het park lijkt een boom als een schroef uit de grond te zijn getrokken. Ook hier toont de nu zichtbare binnenkant veel totaal vermolmd hout.

Volgende storm

Waarschijnlijk tien tot vijftien bomen uit het Vondelpark kunnen Eunice niet meer navertellen: ze liggen dwars over de paden. Sommige zijn met kluit en al omver gegaan, andere zijn simpelweg afgeknapt. Langs de vijver, voor Vondel CS, lijkt een populier zo ongeveer ontploft: als een lotus wijzen restanten van de stam alle kanten op.

Haast is geboden: de volgende storm is dus alweer onderweg. Volgens Kaljee kunnen de meeste bomen de storm gewoon aan. “Bomen wennen aan wind, ze ontwikkelen extra wortels aan de windzijde. Maar nu hebben veel bomen een klap gehad. Dat maakt ze kwetsbaarder. Als er straks storm uit een andere richting komt, kunnen ze alsnog omgaan.”