Honderden bikers bij Zorgvlied voor begrafenis Etou’s Belserang

Op diverse plekken in Amsterdam hebben motorrijders zich verzameld voor de uitvaart van de overleden bikerbaas Etou’s Belserang. Veel motorrijders zijn gekleed in geel zwart; de clubkleuren van de verboden motorbende Satudarah.

In de Holendrechtstraat in Amsterdam-Zuid, de plek waar Belserang opgroeide, heeft zich een groep van vijftig motorrijders, twintig stretchlimo's en meerdere luxe bolides verzameld om de lijkwagen te begeleiden. Ook op andere plaatsen, zoals bij de Foodstrip in Amsterdam-Zuidoost en de carpoolplaats in Amstelveen hebben zich, naar verluidt, motorrijders verzameld.

Ondanks dat de politie in groten getale aanwezig is, werd op de Amsteldijk onder toeziend oog van vier ME-busjes vuurwerk afgestoken. De gemeente had van tevoren aangekondigd dat er mogelijk gecontroleerd zou worden op vuurwerkbezit rondom de uitvaart van Belserang.

De burgemeesters van Amstelveen en Amsterdam hebben extra maatregelen genomen om de uitvaart van Belserang ordentelijk te laten verlopen. Het dragen van zogenaamde Satudarah-colours is niet toegestaan. De motorclub werd in 2018 verboden. Belserang was een van de leiders van die club.

Belserang wordt dinsdagmiddag begraven op Zorgvlied in Amsterdam-Zuid. Op meerdere plekken langs de route zijn zogenaamde veiligheidsrisicogebieden ingesteld. Daar kan de politie gericht controleren op het bezit van onder andere vuurwerk.

Beeld Het Parool

Maandagavond ging er in Amsterdam-Zuid ook al vuurwerk de lucht in en was er harde muziek van een dj te horen vanuit een partytent waar tientallen mensen voor stonden. Er werd toen door naasten afscheid genomen van de voormalig president van motorclub Satudarah. Vorige week overleed hij op 46-jarige leeftijd aan hartfalen.

Het afscheid ging gepaard met veel meldingen van geluidsoverlast bij de politie die in actie kwam om de overlast voor de buurt te stoppen. Rond 22.45 uur werd er een kist een woning in gedragen en stopte de muziek. Daarna ging rond 23.20 uur de muziek weer aan.