Honderden bij protest tegen sluiting MC Slotervaart

Ik heb anderhalf been maar ik heb nog nooit zo¿n ziekenhuis gezien! Waarom moet dat weg? Ik wil het terug!!

"Ik heb deze week meegemaakt hoe doodzieke patiënten.." Verder kwam hij niet, omdat de emoties hem opspeelden. In tranen stond hij achter de microfoon. "Ches, je kan het!" werd er vanuit het publiek geroepen. En: "Rutte, jouw schuld!" Rijpkema herpakte zichzelf: ".. op stel en sprong overgeplaatst moesten worden op een onmenselijke manier. Dit mag in de toekomst nooit meer gebeuren."



Dat was de teneur van de middag: de negen uitgenodigde sprekers verbaasden zich over de snelle sluiting van het MC Slotervaart en gaven de zorgverzekeraars, die samen met de regering de stekker uit het ziekenhuis hadden getrokken en dus verantwoordelijk werden gehouden voor het leed van de patiënten, er stevig van langs.



Zorg!

Joki Beerendonk van de stichting Leef voor je het vergeet (voor mensen met Alzheimer), een ambulant begeleider, een oud-patiënt, SP-fractieleden, de dichter Sander Koelewijn (die het publiek fraai opstookte door het telkens massaal "Zorg!" te laten schreeuwen), een lid van de ondernemingsraad ven het Slotervaart, een boze en geroerde vader van een ernstig zieke dochter, en een oud-oud-medewerker van het ziekenhuis.



Allen roemden de goede zorg - het sleutelwoord van deze middag - die in het ziekenhuis werd geboden. Allen - soms tegen beter weten in - riepen dat het Slotervaart open moest blijven. Allen spraken schande van de gang van zaken en allen waren bezorgd over de zorg in Nederland. Uitspraken, leuzen, en meningen die al eerder waren gehoord, maar daardoor niet minder gemeend. Het bordje 'Patiënt te koop' dat werd opgehouden zei wat dat betreft heel veel.



De eensgezindheid op en voor het podium was unaniem. Tijdens korte pauzes werd Dokter Bernahard gedraaid, Leonie van het MC Slotervaart zong op heerlijke wijze Bloed, zweet en tranen, en ook het even 'symbolische' lied Er is een Amsterdammer doodgegaan kwam tot de mensen. Een vrouw uit het publiek, mevrouw van Dale uit Zaandam, kreeg de microfoon: "Ik heb anderhalf been maar ik heb nog nooit zo'n ziekenhuis gezien! Waarom moet dat weg? Ik wil het terug!!"



Een beter Nederland

Om half vier sloot Ches Rijpkema de bijeenkomst af. "We blijven strijden voor een beter Nederland voor ons allemaal. Kom zaterdag 10 november allemaal naar de Dam voor de volgende demonstratie!""



Achter het podium, terwijl hij bedankt werd, vertelde Rijpkema dat hij trots was. "Ik had wel op meer mensen gerekend, maar ik vond het een geslaagde middag. Laat dit het begin zijn van meer en laten we een beter Nederland maken en de zorg genezen. Ik denk wel dat dit signaal is opgepikt, er was veel media vanmiddag. Hoe ik het verder zie? Het was de eerste keer dat ik een demonstratie organiseerde. Als ik mijn steentje kan bijdragen om de zorg in Nederland te genezen dan doe ik dat voor de volle honderd procent."



