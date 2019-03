Mars tegen racisme trekt duizenden mensen

De groep zal vanaf de Dam naar de Dokwerker, het monument van de Februaristaking, lopen.



De demonstranten dragen borden met zich mee die zich behalve tegen racisme ook specifiek tegen Baudet, Wilders en Shell keren. Ook veel politieke partijen als de PvdA, Groenlinks, Bij1, SP zijn aanwezig.



Op de borden van de Internationale Socialisten staat 'Stop de hetze tegen moslims, geen ruimte voor racisme', maar ook de recent immens populair geworden 'uil van Minerva' is onder demonstranten weer aanwezig. In een spreekwolkje bij het dier staat de tekst 'Thierry is not my homeboy'. Sommige betogers dragen de bekende gele hesjes om hun onvrede te uiten.



FCK FVD

Op het podium krijgt ook Forum voor Democratie er weer van langs. Ewout van den Berg van Comité 21 maart laat zijn politieke afkeur duidelijk via zijn kleding spreken, op zijn trui prijken de woorden 'FCK FVD'. "We moeten actievoeren, overal waar FvD samenkomt," spreekt hij de menigte toe.



(tekst gaat verder onder de foto's)