Honderden Amsterdammers wachten op hulp in huis

Naar schatting 500 mensen staan inmiddels op de wachtlijst, die in oktober van het vorig jaar in het leven werd geroepen. Hoewel Amsterdammers in acute nood nog steeds worden geholpen, dreigen veel andere mensen in de problemen te komen door het uitblijven van hulp, stelt Cliëntenbelang Amsterdam. “Er is een grote groep die net op het randje zit,” aldus Christiaan Dol namens de belangenorganisatie. “Die mensen krijgen nu het laatste zetje.”

Volgens Cliëntenbelang is er ook weinig zicht op een snelle oplossing. Dol: “De wachtlijst was bedoeld als een tijdelijk instrument. Aanvankelijk zou de achterstand in januari zijn weggewerkt, later werd dat april. Aangezien de wachtlijst nog steeds groeit, houden wij er rekening mee dat er de rest van het jaar geen nieuwe mensen meer in aanmerking komen voor hulp in huis, met uitzondering van de meest schrijnende gevallen.”

De hulp in huis is een van de onderdelen van de Wet maatschappelijke ondersteuning waarmee de gemeente kwetsbare mensen helpt om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het gaat met name om ouderen en mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. In Amsterdam maken momenteel 14.000 mensen gebruik van de regeling, tijdelijk of voor langere duur. De vraag naar hulp neemt sterk toe. Elke maand krijgt de gemeente circa 250 nieuwe aanvragen binnen en dat is meer dan het budget kan dragen.

Eigen bijdrage

Een groot deel van die aanvragen komt van Amsterdammers met een midden- of hoger inkomen, en daar zit volgens de gemeente een belangrijke oorzaak van de groei. “Alle mensen die gebruik maken van de regeling, betalen een vast tarief van 14,10 euro per maand, ongeacht de hoogte van hun inkomen,” aldus een woordvoerder. “Amsterdam dringt er met andere gemeenten al langer op aan de eigen bijdrage inkomensafhankelijk te maken of anders de budgetten te verhogen, maar Den Haag wil daar niet aan.”

Aan de wachtlijst is daarom volgens de woordvoerder weinig te doen. “Er zijn te veel aanvragen voor het beschikbare geld. Er is gekeken naar de mogelijkheid om het beschikbare geld anders in te zetten, zodat iedereen toch kan worden bediend. Maar dat gaat ten koste van de kwaliteit van de hulp, en dat willen we ook niet. Daarom is gekozen voor een wachtlijst.” Door de coronacrisis heeft de stad momenteel ook nauwelijks mogelijkheden om de tekorten op te vangen met eigen middelen.

Zorgplicht gemeente

Cliëntenbelang vindt dat de gemeente niet aan zijn zorgplicht voldoet. “Op het moment dat een Amsterdammer aanspraak maakt op hulp in huis, is daar een al dan niet medische noodzaak voor,” stelt Dol. “De gemeente is volgens de wet verplicht om die mensen te helpen. Wat niet mag, is de hulp voor langere tijd opschorten om financiële redenen. Er zijn inmiddels verschillende uitspraken van de bestuursrechter die daar heel helder over zijn.”