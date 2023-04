Honderden Amsterdammers op de wachtlijst voor voedselhulp: Rode Kruis verdubbelt steun in Nederland

Een lange rij bij het uitdelen van boodschappen door de voedselbank in Amsterdam-Oost. Beeld Bart Maat/ANP

Het Rode Kruis ziet de vraag om voedselhulp al maanden toenemen, zegt Annelies de Jong van de afdeling Amsterdam. “Er zijn mensen die de hele week spaghetti met ketchup eten. Daar zitten ook kinderen bij.”

Het Rode Kruis is tijdens de coronacrisis begonnen met de voedselhulp. Het is opgezet omdat er signalen van samenwerkende organisaties kwamen dat er groepen mensen verstoken waren van een inkomen, en zelfs geen geld hadden om boodschappen te doen.

“We dachten dat het tijdelijk nodig was. Maar na de lockdowns en de coronacrisis kwam de energiecrisis en de inflatie. We zien dat mensen hebben ingeteerd op hun spaargeld en geen reserves meer hebben. Voeding is voor veel mensen de sluitpost op het huishoudpotje geworden. Eerst worden vaste lasten zoals de huur betaald, en daarna houden ze een tientje tot vijftien euro in de week over om eten van te kopen. Dit is dus echte noodhulp.”

Boodschappenkaarten

Het Rode Kruis schat het aantal mensen in voedselnood in Nederland op vierhonderdduizend. In 2022 bereikte de organisatie met de voedselhulp in Nederland 20.000 mensen. Dat moeten er in 2023 40.000 worden. Het Rode Kruis heeft daarvoor een nieuw gironummer geopend, 5125.

De organisatie deelde, via 23 uitgiftepunten van samenwerkende partners, in 2023 al 20.000 boodschappenkaarten à 17,50 euro in de regio Amsterdam uit. Ook helpt het Rode Kruis de lokale organisaties met budget, zodat zij inkopen kunnen doen voor voedselpakketten.

Uit analyse van de CBS-gegevens blijkt dat circa 100.000 Amsterdammers in zo’n kwetsbare positie zitten, dat ze zich waarschijnlijk niet structureel een gezonde maaltijd kunnen veroorloven – één op de negen Amsterdammers dus.

Te duur huis

“We zien dat er onder meer behoefte aan voedselhulp is bij mensen zonder papieren. Voor die groep zijn er verder weinig mogelijkheden. Maar we zien ook een toename van de vraag bij werkende minima. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die wel een baan hebben, maar ook noodgedwongen in een veel te dure vrijesectorwoning zitten.”

Steeds meer mensen die voorheen geen hulp hoefden te zoeken, kloppen nu ook aan. “Denk aan mensen die een eigen woningen hebben, wat weer gezien wordt als vermogen, waardoor ze niet in aanmerking komen voor de armoederegelingen.”

Overigens geeft het Rode Kruis de voedselhulp uitsluitend aan mensen die nog niet bij de Voedselbank terecht kunnen, zegt De Jong. Vorige week werd bekend dat het Rode Kruis ook een belangrijke rol krijgt bij het uitdelen van boodschappenkaarten à 11 euro per week waar scholieren uit gezinnen met een smalle beurs een lunch van kunnen kopen.

Heleen van den Berg, interim-directeur Nationale Hulp en Verenigingsmanagement van het Rode Kruis, wijst erop dat het gebrek aan gezonde voeding niet alleen op een individu veel impact heeft, maar dat de maatschappelijke gevolgen ook groot kunnen zijn: “Te weinig of niet eten tast immers je gezondheid aan. En met een lege maag kan je je minder goed concentreren.”

