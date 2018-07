Honderden Amsterdammers melden zich met fout paspoort

Vorige week meldde staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken dat ongeveer 5.000 paspoorten en identiteitskaarten een productiefout hebben. Hierdoor kan het zijn dat een elektronisch echtheidskenmerk in sommige gevallen niet werkt.



Het gaat om paspoorten en identiteitskaarten die in de maanden april, mei of juni zijn aangevraagd. Mensen die mogelijk een reisdocument met de productiefout hebben ontvangen, hebben een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken gekregen. Geen brief betekent dat er niets aan de hand is.



Gewoon geldig

Reisdocumenten met de productiefout zijn gewoon geldig en kunnen meegenomen worden op reis. Bezitters kunnen bij het Stadsloket hun paspoort of ID-kaart gratis omruilen voor een nieuw exemplaar.



De gemeente roept wel op om dit na de vakantieperiode te doen. Dit vanwege de drukte in de zomermaanden.