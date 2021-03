Honderden actievoerders op Museumplein afgevoerd met bussen

Beeld ANP

Rond half vijf zit het er weer op voor een groep plattelandsvrouwen. Op de Stadhouderskade staan ze te wachten op de touringcar die hen terug moet brengen naar de provincie. De spandoeken waarop onder meer de NOS wordt beschimpt, worden opgerold. Een van de vrouwen, ze heeft een Friese tongval, maar wil niet zeggen waar ze vandaan komt: “Volgende week kunnen we die weer gebruiken.”

Het toont aan wat er weekend na weekend gebeurt in Amsterdam. Verboden coronademonstraties tegen het kabinetsbeleid monden uit in een kat-en-muisspel met de politie. Normaal gesproken op zondag, maar deze week dus op zaterdag ineens al. En het liep niet zozeer uit de hand, maar het eindigde in een patstelling.

Het begon allemaal op het Museumplein onder het mom van een kopje koffie drinken. Veel actievoerders hadden de paraplu’s in de aanslag, alleen al daaruit kon je afleiden dat er hier sprake was van een zekere routine. En inderdaad: even na het middaguur rolde het waterkanon het plein op om de demonstranten, die weigerden het plein te verlaten, zeiknat te spuiten. Geen pretje, met zo’n kil windje.

Een groep van 500 mensen op het Museumplein negeert de waarschuwingen en bevelen van de politie. De politie zet de waterwerper in om de mensen van het plein te verdrijven. #Museumplein — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) 20 maart 2021

‘We gaan naar de Dam’

Nadat de politie her en der mensen uit de massa trok en afvoerde, verplaatste het geheel zich ineens richting Concertgebouw. Vanaf daar ging het rechtsaf, waarna een spontane optocht begon. Op de Overtoom wisten ME’ers nog te voorkomen dat de stoet rechtsaf sloeg, maar even verderop trok de meute van enkele duizenden actievoerders de Bosboom Toussaintstraat in. “We gaan naar de Dam!”

Bij de singelgracht ging het de brug over en rechtsaf, de Leidsekade op, best een smal grachtje voor zo’n grote groep mensen. Dit ging de politie te ver en op de Marnixstraat werd het hele spul tegengehouden, terwijl op de Nieuwe Passeerderstraat de terugweg werd afgesloten. Na een tijdje werd er omgeroepen dat iedereen die zich op de Leidsekade bevond was aangehouden. De actievoerder barstten los in een luid gejuich.

Zoals een van de ME’ers zei: “Het zijn er wel een beetje veel.” Doorgaans worden in dergelijke situaties GVB-bussen ingezet, maar dat duurt even. Ruim anderhalf uur om precies te zijn, terwijl de laatste illegale demonstranten rillend van de kou nog veel langer stonden te kleumen op de volgepropte kades. Een vrouw is woedend op de politie. Dat wil zeggen: nog woedender dan de anderen. Met haar natte jas en haren loopt ze te bibberen van de kou. Een agent haalt haar eruit en voert haar af naar het politiebureau op de Lijnbaansgracht waar ze een beetje kan opwarmen.

Anti-alles

Aan de overkant staan demonstranten hun ingesloten opbeurende liedjes toe te zingen. Vragen stellen aan deze mensen is niet mogelijk, de verongelijktheid over alles wat met de overheid te maken heeft, heeft ook betrekking op de media. Een man zegt dat journalisten moeten oprotten, omdat ze anders klappen krijgen. Als de perskaart is opgeborgen, is het mogelijk van alles te horen over wat deze mensen beweegt.

Op de Leidsekade wordt een groep betogers door de politie tegengehouden. Beeld Marc Kruyswijk

Het gaat om de dictatoriale maatregelen die de overheid neemt om corona te beteugelen. Een vrouw roept onafgebroken dat de democratie in ere moet worden hersteld en dat Rutte maar beter kan komen te overlijden aan allerlei nare ziektes. Politieagenten zijn nazi’s en NSB’ers die vanavond maar beter niet in de spiegel kunnen kijken, dan zouden ze zich doodschamen. Zijn ze ook ergens vóór? Een vrouw: “Wij zijn nergens voor.”

Langzaam maar zeker wordt de massa op de Leidsekade kleiner. Ook de sympathiserende mensen aan de overkant haken af.

De vrouwen op de Stadhouderskade barsten los in gejuich als de touringcar nadert. Of ze een leuke dag hebben gehad? “Het was een topdag,” zegt een van hen. “We hebben iedereen weer kunnen laten weten wat we vinden van al die mensen die zeggen dat ze er zijn voor ons. Waardeloze types zijn het.”

De politie maakt zich op om de betogers af te voeren. Beeld Marc Kruyswijk

Vanwege de demonstratie en de nasleep daarvan ligt het openbaar vervoer in de binnenstad op zijn gat. Iets voor vier uur ‘s middags zijn de tramlijnen 1, 2, 5, 7, 12 en 19 nog altijd omgeleid. Dat leidt op sommige plekken in de stad tot opstoppingen.

Noodbevel

De gemeente kondigde een noodbevel af toen de demonstranten zich verzamelden op het Museumplein. En opnieuw nadat de demonstranten zich door de stad bewogen. “Een dynamische demonstratie is verboden. De driehoek kondigt per direct een noodbevel af,” meldt de gemeente op Twitter. “Dat betekent dat mensen op deze plek en in deze vorm niet mogen demonstreren. Ga naar huis.”

De driehoek hield er al rekening mee dat er dit weekend meerdere onaangekondigde demonstraties zouden plaatsvinden. Eerder kwamen daar mensen op af met wapens en het vermoeden bestaat dat het ook dit weekend weer zou kunnen gebeuren.

Het Museumplein is de afgelopen tijd wekelijks het toneel van onaangekondigde demonstraties, waarbij al diverse keren rellen uitbraken.

Ook de waterpolitie is op de been. Beeld Tahrim Ramdjan