Honderdduizenden toeschouwers bij Canal Parade

"Ik kijk uit over de Amstel en zie acht boten aan elkaar gebonden drijven," vertelt Danny de Vries, woordvoerder van de Gay Pride. "Mensen zijn aan het dansen. Het is een soort feesteiland geworden. Dat is toch geweldig? Zo hoort Amsterdam te zijn."



In het water springen

"Ik moet een wat saai verhaal tegen je houden. Het is ontzettend goed verlopen, met een prachtige parade. De sfeer is tot nu toe geweldig. De burgemeester is ook tevreden. Dat maakt ons trots en blij."



Echt noemenswaardige incidenten waren er niet. "We hoorden van de politie dat ze zich hier en daar wat zorgen maakten om mensen die in het water sprongen. Maar als dat het is: dan tellen we onze zegeningen. Of niet?"



Opblaasbare eenhoorns

Wel noemt De Vries nog even de opblaasbare eenhoorns die door de politie in beslag zijn genomen. Deze 'unicorns' waren van We Reclaim Our Pride die demonstreerden voor een pride zonder een prominente rol voor commerciële organisaties als Netflix en Google.



Een woordvoerder van de politie meldt dat dit uit voorzorg is besloten. "De agenten hadden de indruk dat de eenhoorns te water zouden gaan. Om dat te voorkomen, is er gevraagd ze af te doen. Aan dat verzoek is niet voldaan. Daarom zijn ze op preventieve basis tijdelijk ingenomen, maar inmiddels zijn de beesten weer teruggegeven."



'Open en feestelijk'

De groep We Reclaim Our Pride demonstreerde met toestemming van de politie. Het in beslag nemen had volgens de woordvoerder dus niets van doen met de boodschap. "Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Maar als het ten koste gaat van de veiligheid of openbare orde doen we een verzoek om daar rekening mee te houden."



Verder maakt de politie vooralsnog geen melding van 'rare incidenten'. "Open, feestelijk en veilig, dat is zeker van toepassing op deze editie. Daar zijn we heel blij mee."