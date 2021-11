Honderd uur taakstraf voor Amsterdamse drillrappers

Drillrappers Diego M. (L) en Jordan S. in de rechtbank van Amsterdam. Beeld Aloys Oosterwijk/ANP

De clip is nog altijd op YouTube te bekijken. Het gaat om het nummer Intensive Care van rappers Biggskaki (oftewel de 24-jarige Diego M.) en Jorra (de 28 -jarige Jordan S). De video bevat drillrapclichés: schietgebaren, slowmotion beelden van mannen met schoudertasjes die met echt lijkende vuurwapens zwaaien. In het filmpje richten de rappers zich vooral tegen hun opps (vijanden).

Opruiing

Het is voor het eerst dat de rechtbank drillrappers veroordeelt voor opruiing. Door een rapvideo met teksten als “Mik niet naast je body, ikke blaas in”, “Catch een opp ik ‘m echt (dood)” en “Ik wil mn opps in intensive care” op Instagram en YouTube te plaatsen, roepen de twee rappers volgens de rechtbank op tot geweldpleging. Daar komt bij dat de jongens ‘afmaak’-gebaren maken en in de video wijzen met een neppistool. Voor dat laatste worden de rappers veroordeeld voor het bezit van een nepvuurwapen.

In de clip roepen de rappers niet een specifieke groep op tot geweld. Maar gezien de recente incidenten binnen de drillrapscene, neemt de rechtbank aan dat de rappers met opps rivaliserende drilllrapgroepen bedoelen. Dat ze niet expliciet benoemen om welke opps het gaat, doet volgens de rechtbank niet af aan het opruiende karakter.

De rechtbank vergelijkt deze zaak met de uitspraak tegen mensen die veroordeeld werden vanwege opruiing omdat ze op Facebook teksten plaatsten onder een video van een demonstratie tegen Zwarte Piet. Een post als ‘Doodslaan die gasten’ was ook niet gericht op één specifiek persoon, maar op een nog onbekende groep demonstranten. Ook in dat geval maakte het volgens de rechtbank niet uit dat het onduidelijk was tegen wie de oproepen tot geweld gericht waren.

Artistieke vrijheid

De verdediging beriep zich op de artistieke uitingsvrijheid van de muzikanten. De rechtbank oordeelde dat artistieke vrijheid, oftewel vrijheid van meningsuiting, beperkt mag worden wanneer de uitingen in kwestie strafbaar zijn. In dit geval roepen de twee op tot geweld.

De twee zijn nooit eerder veroordeeld voor opruiing. Wel zat Diego M. eerder vast vanwege het plegen van geweldsdelicten. Jordan S. was een bekende bij de politie omdat hij ooit heeft gereden zonder rijbewijs.