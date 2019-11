Honderd FC Utrechtsupporters demonstreren bij Stopera

Beeld Bart van Zoelen

De supporters wilden voor de wedstrijd van zondagmiddag 650 kaarten hebben, maar kregen er 500. Daarop besloten ze de wedstrijd tegen Ajax te boycotten en om tien uur ’s ochtends te gaan demonstreren bij de Stopera. De demonstratie duurde kort, de supporters wilden op tijd terug zijn om de wedstrijd tegen Ajax te kijken. Er was veel politie op de been om ongeregeldheden te voorkomen.

In eerste instantie kregen de supporters van FC Utrecht 500 kaarten, maar vijf dagen geleden vroegen ze om 150 extra plaatsen, zoals eerder zou zijn beloofd. Met dit verzoek ging burgemeester Halsema niet akkoord. ‘In tijden van grote schaarste bij de politie is het niet haalbaar om op deze termijn tot uitbreiding van de benodigde politiecapaciteit te kunnen komen,’ aldus de gemeente. Ook waren er volgens de burgemeester tijdens de laatste wedstrijd op 12 mei ‘ongeregeldheden’.

Petitie

De supporters hebben een petitie in de brievenbus van de Stopera gedaan. “Of nou 500 of 650 man was gekomen, voor de politie-inzet had het niet uitgemaakt,” zei Teun den Hartog van supportersvereniging SVFCU. Bij de Stopera wees hij om zich heen naar de vele ME-busjes en politiemensen die het pleintje voor het stadhuis hadden afgezet. “Als ik dan zie hoe warm we hier worden verwelkomd, het is de wereld op zijn kop.”

Al jaren proberen de supportersverenigingen de ‘boel rondom de wedstrijden tegen Ajax te normaliseren’. Dat er ongeregeldheden zijn uitgebroken bij de laatste wedstrijd ontkent Den Hartog. “Er is wat aan een hek getrokken.” Ajax was officieus kampioen geworden en de Ajaxfans waren in jubelstemming. Beide supportersgroepen werden tegelijk naar de uitgang gebonjourd en toen werd over en weer wat geroepen, volgens Den Hartog. “Dat is ook voetbal.”

Den Hartog voelt zich gesteund door de KNVB, FC Utrecht en Ajax, die ook open zouden staan voor meer uitsupporters bij Ajax-Utrecht. De supportersvereniging van Ajax had zelfs naar de Stopera willen komen, volgens Den Hartog. De supportersvereniging voelt zich niet serieus genomen door Halsema. “Shame on you, gemeente Amsterdam. We worden stelselmatig in een hoek gezet, maar we willen gewoon de wedstrijd bezoeken.”

Bloemenkrans

Na de demonstratie legden twee supporters nog een bloemenkrans bij de Dokwerker. Met het bloemstuk wilden de Utrechtfans laten zien dat ze het met tegen de Ajaxfans gerichte leuzen niet op Joodse mensen hebben gemunt. “De Ajaxfans gebruiken het zelf als geuzennaam. Als we zingen ‘joden gaan eraan’, bedoelen we natuurlijk nooit, nooit, nooit het Joodse volk. Bij PSV noemen ze zich wel boeren. Als we zingen ‘boeren gaan eraan’, loopt het Malieveld echt niet vol, hoor.”

De demonstratie bleef verder uiterst rustig. Dat was ook de opzet, volgens Den Hartog, om te laten zien dat de supporters zich wel degelijk kunnen gedragen. “Op deze manier laten zien dat we het kunnen,” sprak hij de supporters toe. “Dit is de eerste overwinning van vandaag. Laten we hopen dat er nog eentje bij komt.”

Beeld Bart van Zoelen