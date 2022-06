Honderd extra parkeervergunningen voor bedrijventerrein Schinkel

Wethouder Melanie van der Horst wil honderd extra parkeervergunningen uitgeven voor ondernemers op bedrijventerrein Schinkel. Beeld Jakob van Vliet

Lange tijd kon er de eerste drie uur voor slechts 10 cent per uur worden geparkeerd op het bedrijventerrein Schinkel, maar vanaf juli moet er overdag 4,50 euro per uur worden betaald. Ondernemers verzetten zich tegen de plannen en zeiden in grote problemen te komen, omdat de kosten te hoog oplopen.

Eerder besloot het Amsterdamse college al het aantal uit te geven parkeervergunningen tijdelijk te verruimen zodat ondernemers de tijd hebben om zich aan te passen. Op het gehele terrein werd besloten 650 vergunningen uit te geven, maar volgens CDA-raadslid Diederik Boomsma staan er veel ondernemers op de wachtlijst.

Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) wil daarom ruimte maken voor nog eens honderd vergunningen. Van der Horst: “Daarmee verwacht ik dat de wachtlijsten verdwijnen.”

Moeilijker bereikbaar

Boomsma werd gesteund door Denk en JA21-raadslid Kevin Kreuger, die wilde weten hoe hard het plafond van 750 vergunningen nu is. “Wat doe je als er nog drie parkeervergunningen extra nodig zijn?” vroeg hij aan Van der Horst. De wethouder liet weten daarvoor open te staan, maar zei ook dat er ‘ergens wel een grens’ moet worden getrokken.

Bedrijventerrein Schinkel ligt afgelegen, tussen de Riekerhaven en de A10. Tot 2010 reed er daarom een speciale Schinkelbus, maar sinds die is opgeheven is het gebied alleen maar moeilijker bereikbaar geworden. Het kan nog wel een aantal jaar duren voordat dit op orde is. Boomsma: “Ik spreek mensen die komen uit Diemen – met de auto ben je in tien minuten, met OV vijf kwartier. En ’s ochtends vroeg echt niet te doen. Tot die tijd moet je als overheid bedrijven helpen in plaats van dwarsbomen.”