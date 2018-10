Honderd Amsterdammers leveren tijdelijk auto in

Verkeerswethouder Sharon Dijksma nam zaterdagmiddag in Amsterdam-Noord de eerste auto's in. Ze worden tijdelijk weggezet in een parkeergarage.



Het betreft een proef van de gemeente die zo wil zien welke alternatieven verstokte autobezitters gebruiken als ze hun voertuig moeten laten staan. Zo wil de gemeente peilen of dan meer animo is voor deelgebruik van auto's, scooters of fietsen en in hoeverre het openbaar vervoer wordt gebruikt.



Reiscredits

De deelnemers, allemaal Amsterdammers met een parkeervergunning, krijgen daarvoor 'reiscredits' ter waarde van 500 euro van de gemeente. Die kunnen ze gebruiken voor ov-abonnementen of deelverhuur.



"We weten uit onderzoek dat een auto in Amsterdam gemiddeld 23 uur per

dag stil staat," aldus Dijksma. "Dat is zonde omdat de plekken waar deze

auto's staan voor veel andere dingen gebruikt kunnen worden."



"Door Amsterdammers bewust te maken van alternatieven, benutten we de

openbare ruimte een stuk efficiënter. Tegelijkertijd draagt dit bij aan

het bereikbaar houden van de stad."